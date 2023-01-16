Нереально смачний німецький салат, який можна мастити на бутерброди - оригінальний рецепт із яйцями
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Завдяки поєднанню абсолютно різних продуктів та соусів ця страва має дуже незвичайний післясмак і не залишить нікого байдужим
Часто буває, що у холодильнику зовсім мало продуктів, а хочеться приготувати щось незвичайне, ситне і дуже смачне. На допомогу прийдуть прості рецепти на кшталт зимового салату з морквою по-корейськи або простих "несправжніх котлет" без м’яса, які готуються за 10 хв.
Або ж ви можете спробувати приготувати неймовірний німецький салат із яйцями та маринованими огірками, який можна мастити на хліб — він смачніший за будь-яку бутербродну намазку і чудово втамує голод. Рецептом ситного й досить бюджетного салату ділиться sensatsiya.
Інгредієнти:
- Курячі яйця — 6 шт.
- Бекон — 4 шт.
- Мариновані огірки (маленькі) – 2 шт.
- Майонез – 2 ст.л.
- Сметана – 1 ст.л.
- Діжонська гірчиця – 1 ст.л.
- Лимон — ½ шт.
- Сіль, перець — до смаку
Приготування:
- Спершу відварюємо яйця. Важливо, аби вони не переварилися. Вже зварені вкруту яйця охолоджуємо і відділяємо жовтки від білків — білки відразу дрібно нарізаємо, а жовтки відкладаємо в сторону.
- На сковороді обжарюємо бекон і також нарізаємо його, аби шматочки були одного розміру зі шматочками білка.
- Подрібнюємо мариновані огірки і все змішуємо в одній мисці.
- Жовтки розтираємо в однорідну масу разом із діжонською гірчицею, майонезом, сіллю, меленим перцем, сметаною та лимонним соком.
- Змішуємо обидві отримані маси й відправляємо страву у холодильник на декілька годин.
Такий салат бажано їсти не окремо, а наносити на хліб — чорний чи білий, який вам більше до смаку. Ідеально він смакуватиме з підсмаженим багетом. Страва чудово підійде як для сніданку, так і для вечері, перекусити такими бутербродами можна і в обідню пору.
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