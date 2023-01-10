Салат із найдешевших інгредієнтів, який "прокачає" ваш імунітет

Смачний та корисний салат смакуватиме усій родині

Смачний та дуже корисний у зимовий час салат із підсмаженої селери, яблука та солоного огірка зробить святковим будь-який обід. Ба більше, корисні речовини, що містяться у селері сприятимуть покращенню імунітету.

До речі, якщо забажаєте зробити салат більш поживним – можна додати варену картоплю та мариновану цибульку. Якщо вам сподобався цей рецепт зверныть увагу також на салат всього з чотирьох інгредієнтів.

Цим рецептом з нами поділився американський сайт смачної та корисної їжі www.farmfreshtoyou.com.

Складові:

селера – 1 шт

яблуко – 1 шт

солоні огірки – 2 шт

петрушка – до свого смаку

сіль – до свого смаку

олія – до свого смаку

лимонний сік – трошечки

Спосіб приготування:

Нарізаємо селеру невеличкою соломкою та викладаємо на заздалегідь розігріту пательню. Трошечки підсмажуємо на олії та додаємо петрушку. Соломкою нарізаємо яблуко та збризкуємо лимонним соком, додаємо нарізаних соломкою солоних огірків. До яблука та огірків додайте селеру та ретельно перемішайте. Заправте усе олією, а зверху можна притрусити кунжутом, горішками чи гарбузовим насінням.

Якщо ви думаєте, яка заправка для салату буде одночасно смачною та корисною – зверніть увагу на рецепт салату з курки та кукурудзи, там запропоновано чудову ідею дієтичної заправки.