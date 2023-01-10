Салат із найдешевших інгредієнтів, який "прокачає" ваш імунітет
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Смачний та корисний салат смакуватиме усій родині
Смачний та дуже корисний у зимовий час салат із підсмаженої селери, яблука та солоного огірка зробить святковим будь-який обід. Ба більше, корисні речовини, що містяться у селері сприятимуть покращенню імунітету.
До речі, якщо забажаєте зробити салат більш поживним – можна додати варену картоплю та мариновану цибульку. Якщо вам сподобався цей рецепт зверныть увагу також на салат всього з чотирьох інгредієнтів.
Цим рецептом з нами поділився американський сайт смачної та корисної їжі www.farmfreshtoyou.com.
Складові:
- селера – 1 шт
- яблуко – 1 шт
- солоні огірки – 2 шт
- петрушка – до свого смаку
- сіль – до свого смаку
- олія – до свого смаку
- лимонний сік – трошечки
Спосіб приготування:
- Нарізаємо селеру невеличкою соломкою та викладаємо на заздалегідь розігріту пательню.
- Трошечки підсмажуємо на олії та додаємо петрушку.
- Соломкою нарізаємо яблуко та збризкуємо лимонним соком, додаємо нарізаних соломкою солоних огірків.
- До яблука та огірків додайте селеру та ретельно перемішайте.
- Заправте усе олією, а зверху можна притрусити кунжутом, горішками чи гарбузовим насінням.
Якщо ви думаєте, яка заправка для салату буде одночасно смачною та корисною – зверніть увагу на рецепт салату з курки та кукурудзи, там запропоновано чудову ідею дієтичної заправки.