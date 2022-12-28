Ця заправка в тисячу разів смачніша за майонез: простий рецепт салату на новорічний стіл (відео)

Такий салат прикрасить будь-який святковий стіл

Якщо ви втомилися від жирних та калорійних майонезних салатів на свята, а-ля традиційне "Олів’є", то є чудова альтернатива популярному соусу — заправка з білого йогурту, гірчиці та спецій. З нею салат вийде не менш насиченим та апетитним, ніж із майонезом.

Простий рецепт салату без майонезу на Новий рік 2023 року публікує фудблог polli_cooking в Instagram. Для страви вам знадобляться п’ять ключових інгредієнтів, один з яких – ананас, він зробить смак м’якшим і незвичайнішим. Такий салат можна сміливо подавати на будь-яке святкове гуляння.

Інгредієнти:

600 г філе курки

1 банка кукурудзи

1 банка ананасів

150 г твердого сиру

4 яйця

4-5 ст. л. білого йогурту

1 ст. л. гірчиці у зернах

сіль і перець

Спосіб приготування:

Відварюємо курку та яйця. Курку, яйця та ананаси нарізаємо кубиками. Для заправки в білий йогурт додаємо гірчицю, перець та сіль. Змішуємо всі інгредієнти та добре перемішуємо.

Раніше "Телеграф" ділився іншими ідеями салатів без майонезу, які можна приготувати на Новий рік 2023. Спробуйте подати гостям оригінальний салат із особливим маринадом або зробіть салат із яловичиною та смачним соусом.