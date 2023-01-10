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Салат из самых дешевых ингредиентов, который "прокачает" ваш иммунитет

Автор
Анастасия Николаенко
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Из сельдерея можно приготовить вкусный и полезный салат
Из сельдерея можно приготовить вкусный и полезный салат. Фото www.farmfreshtoyou.com

Вкусный и полезный салат точно понравиться всей семье

Вкусный и очень полезный в зимнее время салат из поджаренного сельдерея, яблока и соленых огурцов сделает праздничным любой обед. Более того, полезные вещества, содержащиеся в сельдерее – повысят иммунитет.

Кстати, если хотите сделать салат более питательным – можно добавить вареный картофель и маринованный лук. Если вам понравился этот рецепт, обратите внимание также на салат всего из четырех ингредиентов.

Рецептом такого полезного салата поделился с нами американский сайт вкусной и полезной еды farmfreshtoyou.com.

Составляющие

  • сельдерей – 1 шт
  • яблоко – 1 шт
  • соленые огурцы – 2 шт
  • петрушка – по вкусу
  • соль – по вкусу
  • масло – по вкусу
  • лимонный сок

Способ приготовления

  1. Нарезаем сельдерей небольшой соломкой и выкладываем на предварительно разогретую сковороду.
  2. Немножко поджариваем на масле и добавляем петрушку.
  3. Соломкой нарезаем яблоко и сбрызгиваем лимонным соком, добавляем нарезанных соломкой соленых огурцов.
  4. К яблоку и огурцам добавляем сельдерей и тщательно перемешайте.
  5. Заправляем все маслом, а сверху можно посыпать кунжутом, орешками или семенами тыквы.

Если вы думаете, какая заправка для салата будет одновременно вкусная и полезная, то обратите внимание на рецепт салата из курицы и кукурузы, там предложена отличная идея диетической заправки.

Теги:
#Салат #Колбаса #Сельдерей