Салат из самых дешевых ингредиентов, который "прокачает" ваш иммунитет
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Вкусный и полезный салат точно понравиться всей семье
Вкусный и очень полезный в зимнее время салат из поджаренного сельдерея, яблока и соленых огурцов сделает праздничным любой обед. Более того, полезные вещества, содержащиеся в сельдерее – повысят иммунитет.
Кстати, если хотите сделать салат более питательным – можно добавить вареный картофель и маринованный лук. Если вам понравился этот рецепт, обратите внимание также на салат всего из четырех ингредиентов.
Рецептом такого полезного салата поделился с нами американский сайт вкусной и полезной еды farmfreshtoyou.com.
Составляющие
- сельдерей – 1 шт
- яблоко – 1 шт
- соленые огурцы – 2 шт
- петрушка – по вкусу
- соль – по вкусу
- масло – по вкусу
- лимонный сок
Способ приготовления
- Нарезаем сельдерей небольшой соломкой и выкладываем на предварительно разогретую сковороду.
- Немножко поджариваем на масле и добавляем петрушку.
- Соломкой нарезаем яблоко и сбрызгиваем лимонным соком, добавляем нарезанных соломкой соленых огурцов.
- К яблоку и огурцам добавляем сельдерей и тщательно перемешайте.
- Заправляем все маслом, а сверху можно посыпать кунжутом, орешками или семенами тыквы.
Если вы думаете, какая заправка для салата будет одновременно вкусная и полезная, то обратите внимание на рецепт салата из курицы и кукурузы, там предложена отличная идея диетической заправки.