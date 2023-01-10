Вкусный и полезный салат точно понравиться всей семье

Вкусный и очень полезный в зимнее время салат из поджаренного сельдерея, яблока и соленых огурцов сделает праздничным любой обед. Более того, полезные вещества, содержащиеся в сельдерее – повысят иммунитет.

Кстати, если хотите сделать салат более питательным – можно добавить вареный картофель и маринованный лук. Если вам понравился этот рецепт, обратите внимание также на салат всего из четырех ингредиентов.

Рецептом такого полезного салата поделился с нами американский сайт вкусной и полезной еды farmfreshtoyou.com.

Составляющие

сельдерей – 1 шт

яблоко – 1 шт

соленые огурцы – 2 шт

петрушка – по вкусу

соль – по вкусу

масло – по вкусу

лимонный сок

Способ приготовления

Нарезаем сельдерей небольшой соломкой и выкладываем на предварительно разогретую сковороду. Немножко поджариваем на масле и добавляем петрушку. Соломкой нарезаем яблоко и сбрызгиваем лимонным соком, добавляем нарезанных соломкой соленых огурцов. К яблоку и огурцам добавляем сельдерей и тщательно перемешайте. Заправляем все маслом, а сверху можно посыпать кунжутом, орешками или семенами тыквы.

Если вы думаете, какая заправка для салата будет одновременно вкусная и полезная, то обратите внимание на рецепт салата из курицы и кукурузы, там предложена отличная идея диетической заправки.