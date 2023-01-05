Соус до макаронів, від якого не товстіють: смачний рецепт на щодень

Цей простий рецепт виручить, коли немає часу щось вигадувати

Суперечки про шкоду чи користь макаронів не вщухають уже багато-багато років. Одні вважають їх занадто шкідливими, адже в цій страві занадто багато вуглеводів. Інші ж переконують, що макарони знижують рівень шкідливого холестерину, забезпечують організм клітковиною і надовго дають відчуття ситості. Хай там що, а найменш шкідливими називають макарони, виготовлені з пшениці твердих сортів або цільнозернового борошна.

Як зробити цю буденну страву смачнішою і при цьому зберегти фігуру, розповідає "Країна здоров’я". Сайт пропонує рецепт сметанного соусу з гірчицею й травами, який вважається одним із найменш калорійних, зате дуже смачний та ароматний.

Інгредієнти:

300 мл нежирної сметани (10-15%)

1 ст.л. ложка діжонської гірчиці

1 пучок петрушки

1 пучок орегано (можна замінити іншу зелень)

цедра лимона (тільки жовта частина)

сіль і перець — до смаку

Приготування:

Розігрійте у невеличкій каструлі сметану з гірчицею, додайте дрібно нарубану зелень і лимонну цедру, посоліть, поперчіть та гарно перемішайте. Після цього додайте вже готовий соус до макаронів. Краще, щоб така заправка була гарячої чи принаймні теплою.

Які макарони вибирати у магазині

Якісні вироби повинні бути гладкими, жовтого або золотистого кольору, склоподібними у місці розлому. Занадто білий колір макаронів, а також велика кількість розламаних частинок і крихт вказують на використання м'яких сортів пшениці – такий продукт краще не купувати.

Останнім часом стали популярними кольорові макарони. Зазвичай вони пофарбовані природними барвниками — буряковим або морквяним соком, шпинатом або чорнилом каракатиці. Однак інформацію про барвники усе ж варто перевіряти на упаковці.

Як краще готувати макарони

Варити макарони найкраще у високому посуді великого об'єму з товстими стінками. Чим більше води, тим смачнішими вийдуть макарони. Ідеальна пропорція — 1 л води на кожні 100 г пасти.

Пам’ятайте, що готові макарони промивати проточною водою не можна, особливо холодною. Таким чином зі страви вимиваються корисні речовини та весь смак.

Раніше ми розповідали, як можна зварити макарони без каструлі. Виявляється, така посудина — не обов’язкова для приготування смачної пасти, її легко замінити іншим кухонним начинням.