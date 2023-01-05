Соус к макаронам, от которого не толстеют: вкусный рецепт на каждый день

Этот простой рецепт выручит, когда нет времени что-то придумывать

Споры о вреде или пользе макарон не утихают уже много-много лет. Одни считают их слишком вредными, ведь в этом блюде слишком много углеводов. Другие же убеждают, что макароны снижают уровень вредного холестерина, снабжают организм клетчаткой и надолго дают ощущение сытости. Как бы там ни было, а наименее вредными называют макароны, изготовленные из пшеницы твердых сортов или цельнозерновой муки.

Как сделать это обыденное блюдо вкуснее и при этом сохранить фигуру, рассказывает "Страна здоровья". Сайт предлагает рецепт сметанного соуса с горчицей и травами, который считается одним из наименее калорийных, зато вкусный и ароматный.

Ингредиенты:

300 мл нежирной сметаны (10-15%)

1 ст.л. ложка дижонской горчицы

1 пучок петрушки

1 пучок орегано (можно заменить другую зелень)

цедра лимона (только желтая часть)

соль и перец — по вкусу

Приготовление:

Разогрейте в кастрюле сметану с горчицей, добавьте мелко нарубленную зелень и лимонную цедру, посолите, поперчите и хорошо перемешайте. После этого добавьте готовый соус к макаронам. Лучше, чтобы такая заправка была горячей или хотя бы теплой.

Какие макароны выбирать в магазине

Качественные изделия должны быть гладкими, желтыми или золотистыми, стекловидными в месте разлома. Слишком белый цвет макарон, а также большое количество разломанных частиц и крошек указывают на использование мягких сортов пшеницы – такой продукт лучше не покупать.

В последнее время стали популярны цветные макароны. Обычно они окрашены природными красителями – свекольным или морковным соком, шпинатом или чернилами каракатицы. Однако информацию о красителях все же следует проверять на упаковке.

Как лучше готовить макароны

Варить макароны лучше в высокой посуде большого объема с толстыми стенками. Чем больше воды, тем вкуснее получатся макароны. Идеальная пропорция – 1 л воды на каждые 100 г пасты.

Помните, что готовые макароны промывать проточной водой нельзя, особенно холодной. Таким образом из блюда вымываются полезные вещества и весь вкус.

Раньше мы рассказывали, как можно сварить макароны без кастрюли. Оказывается, такой сосуд — не обязательный для приготовления вкусной пасты, его легко заменить другой кухонной утварью.