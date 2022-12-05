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Быстрый ужин без света: Глинская рассказала, как приготовить картошку со сметанным соусом (видео)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Автор
Простой рецепт вареного картофеля со сметанным соусом Новость обновлена 05 декабря 2022, 11:57
Простой рецепт вареного картофеля со сметанным соусом. Фото povar

Многие сейчас без света и электричества

Что покушать, если нет света? Вопрос, который волнует сейчас практически каждого украинца. Украинский кулинар Лиза Глинская знает быстрые рецепты простых, но очень вкусных и сытных блюд как раз для таких случаев. Читайте рецепт ленивых вареников с картошкой от Глинской.

Победительница "МастерШефа" предлагает приготовить картофель со сметанным соусом. Времени займет мало, но вкус запомнится надолго!

Как приготовить картофель со сметанным соусом

Ингредиенты:

  • 500 г картофель (5-6 штук)
  • Соль (по вкусу)
  • Сливочное масло, жирностью 62%
  • 200 г сметаны, жирностью 10%
  • Укроп, петрушка
  • Чеснок
  • Соль (по вкусу)

Приготовление:

  1. Очищаем и отвариваем картофель в подсоленной воде. Сливаем воду, добавляем сливочное масло.
  2. Делаем сметанный соус: добавляем в сметану мелко нарезанный укроп, петрушку, чеснок и соль. Перемешиваем. Готово!

Ранее украинская фудблогерша поделилась интересным и простым рецептом ленивых вареников с творогом. Выходят ленивцы очень нежными и вкусными, как в детстве.

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#Рецепты #Картофель #Соусы #Лиза Глинская