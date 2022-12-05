Быстрый ужин без света: Глинская рассказала, как приготовить картошку со сметанным соусом (видео)
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Многие сейчас без света и электричества
Что покушать, если нет света? Вопрос, который волнует сейчас практически каждого украинца. Украинский кулинар Лиза Глинская знает быстрые рецепты простых, но очень вкусных и сытных блюд как раз для таких случаев. Читайте рецепт ленивых вареников с картошкой от Глинской.
Победительница "МастерШефа" предлагает приготовить картофель со сметанным соусом. Времени займет мало, но вкус запомнится надолго!
Как приготовить картофель со сметанным соусом
Ингредиенты:
- 500 г картофель (5-6 штук)
- Соль (по вкусу)
- Сливочное масло, жирностью 62%
- 200 г сметаны, жирностью 10%
- Укроп, петрушка
- Чеснок
- Соль (по вкусу)
Приготовление:
- Очищаем и отвариваем картофель в подсоленной воде. Сливаем воду, добавляем сливочное масло.
- Делаем сметанный соус: добавляем в сметану мелко нарезанный укроп, петрушку, чеснок и соль. Перемешиваем. Готово!
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