Быстрый ужин без света: Глинская рассказала, как приготовить картошку со сметанным соусом (видео)

Многие сейчас без света и электричества

Что покушать, если нет света? Вопрос, который волнует сейчас практически каждого украинца. Украинский кулинар Лиза Глинская знает быстрые рецепты простых, но очень вкусных и сытных блюд как раз для таких случаев. Читайте рецепт ленивых вареников с картошкой от Глинской.

Победительница "МастерШефа" предлагает приготовить картофель со сметанным соусом. Времени займет мало, но вкус запомнится надолго!

Как приготовить картофель со сметанным соусом

Ингредиенты:

500 г картофель (5-6 штук)

Соль (по вкусу)

Сливочное масло, жирностью 62%

200 г сметаны, жирностью 10%

Укроп, петрушка

Чеснок

Соль (по вкусу)

Приготовление:

Очищаем и отвариваем картофель в подсоленной воде. Сливаем воду, добавляем сливочное масло. Делаем сметанный соус: добавляем в сметану мелко нарезанный укроп, петрушку, чеснок и соль. Перемешиваем. Готово!

Ранее украинская фудблогерша поделилась интересным и простым рецептом ленивых вареников с творогом. Выходят ленивцы очень нежными и вкусными, как в детстве.