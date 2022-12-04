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Получите нереально нежное мясо: простой рецепт тушеных куриных голеней от Клопотенко (видео)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Тушеные куриные голени с овощами – простой рецепт Новость обновлена 04 декабря 2022, 13:18
Тушеные куриные голени с овощами – простой рецепт. Фото shuba.life

Минимум ингредиентов – максимум вкуса

Почему бы не приготовить нежные куриные голени с овощами на ужин? Тем более что курятина значительно подешевела за последний месяц.

Если вы хотите получить нереально нежное мясо, эти куриные голени с овощами для вас, отмечает украинский шеф-повар Евгений Клопотенко. Благодаря тушению мясо будет легко отделяться от кости, к тому же вы получите вкусный соус для гарнира.

Как приготовить куриные голени с овощами

Ингредиенты для приготовления скорого ужина:

  • 7 голеней
  • 1 морковь
  • 1 лук
  • 3 лавровых листа
  • 2 зубчика чеснока
  • соль и перец по вкусу

Приготовление:

  1. Переложите в миску голени, посолите по вкусу и перемешайте.
  2. Разогрейте сухую сковороду и обжарьте голени со всех сторон до румяной корочки.
  3. Тем временем нарежьте репчатый лук кубиком, а зубчики чеснока очень мелко. Морковь потрите на крупной терке.
  4. Поджаренные голени переложите в сотейник или в кастрюлю, добавьте овощи и залейте водой так, чтобы она почти полностью покрыла куриные голени.
  5. Добавьте 3 лавровых листа, посолите и поперчите по вкусу, но помните, что голени вы уже солили. Тушите 1 час на медленном огне. Затем подавайте тушеные куриные голени горячими и по желанию используйте подливку в качестве соуса в гарнир.

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