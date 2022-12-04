Получите нереально нежное мясо: простой рецепт тушеных куриных голеней от Клопотенко (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Минимум ингредиентов – максимум вкуса
Почему бы не приготовить нежные куриные голени с овощами на ужин? Тем более что курятина значительно подешевела за последний месяц.
Если вы хотите получить нереально нежное мясо, эти куриные голени с овощами для вас, отмечает украинский шеф-повар Евгений Клопотенко. Благодаря тушению мясо будет легко отделяться от кости, к тому же вы получите вкусный соус для гарнира.
Как приготовить куриные голени с овощами
Ингредиенты для приготовления скорого ужина:
- 7 голеней
- 1 морковь
- 1 лук
- 3 лавровых листа
- 2 зубчика чеснока
- соль и перец по вкусу
Приготовление:
- Переложите в миску голени, посолите по вкусу и перемешайте.
- Разогрейте сухую сковороду и обжарьте голени со всех сторон до румяной корочки.
- Тем временем нарежьте репчатый лук кубиком, а зубчики чеснока очень мелко. Морковь потрите на крупной терке.
- Поджаренные голени переложите в сотейник или в кастрюлю, добавьте овощи и залейте водой так, чтобы она почти полностью покрыла куриные голени.
- Добавьте 3 лавровых листа, посолите и поперчите по вкусу, но помните, что голени вы уже солили. Тушите 1 час на медленном огне. Затем подавайте тушеные куриные голени горячими и по желанию используйте подливку в качестве соуса в гарнир.
Ранее "Телеграф" писал, как запечь куриные голени в духовке, чтобы блюдо выходило с хрустящей корочкой.