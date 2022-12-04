Получите нереально нежное мясо: простой рецепт тушеных куриных голеней от Клопотенко (видео)

Минимум ингредиентов – максимум вкуса

Почему бы не приготовить нежные куриные голени с овощами на ужин? Тем более что курятина значительно подешевела за последний месяц.

Если вы хотите получить нереально нежное мясо, эти куриные голени с овощами для вас, отмечает украинский шеф-повар Евгений Клопотенко. Благодаря тушению мясо будет легко отделяться от кости, к тому же вы получите вкусный соус для гарнира.

Как приготовить куриные голени с овощами

Ингредиенты для приготовления скорого ужина:

7 голеней

1 морковь

1 лук

3 лавровых листа

2 зубчика чеснока

соль и перец по вкусу

Приготовление:

Переложите в миску голени, посолите по вкусу и перемешайте. Разогрейте сухую сковороду и обжарьте голени со всех сторон до румяной корочки. Тем временем нарежьте репчатый лук кубиком, а зубчики чеснока очень мелко. Морковь потрите на крупной терке. Поджаренные голени переложите в сотейник или в кастрюлю, добавьте овощи и залейте водой так, чтобы она почти полностью покрыла куриные голени. Добавьте 3 лавровых листа, посолите и поперчите по вкусу, но помните, что голени вы уже солили. Тушите 1 час на медленном огне. Затем подавайте тушеные куриные голени горячими и по желанию используйте подливку в качестве соуса в гарнир.

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