Отримаєте нереально ніжне м'ясо: простий рецепт тушкованих курячих гомілок від Клопотенка (відео)

Мінімум інгредієнтів – максимум смаку

Чому б не приготувати ніжні курячі гомілки з овочами на вечерю? Тим більше, що курятина значно подешевшала за останній місяць.

Якщо ви хочете отримати нереально ніжне м’ясо, ці курячі гомілки з овочами саме для вас, відмічає український шеф-кухар Євген Клопотенко. Завдяки тушкуванню м’ясо буде дуже легко відділятися від кістки, до того ж ви отримаєте смачний соус для гарніру.

Як приготувати тушковані курячі гомілки з овочами

Інгредієнти для приготування швидкої вечері:

7 гомілок

1 морква

1 цибуля

3 лаврових листи

2 зубчики часнику

сіль та перець до смаку

Приготування:

Перекладіть в миску гомілки, посоліть до свого смаку та перемішайте. Розігрійте суху пательню та обсмажте гомілки з усіх сторін до рум’яної скоринки. Тим часом наріжте ріпчасту цибулю кубиком, а зубчики часнику – дуже дрібно. Моркву потріть на крупній тертці. Підсмажені гомілки перекладіть в сотейник чи каструлю, додайте овочі та залийте водою так, щоб вона майже повністю покрила курячі гомілки. Додайте 3 лаврових листи, посоліть та поперчіть до свого смаку, але пам’ятайте, що гомілки ви вже солили. Тушкуйте 1 годину на повільному вогні. Потім подавайте тушковані курячі гомілки гарячими та за бажанням використовуйте підливку як соус до гарніру.

Раніше "Телеграф" писав, як запекти курячі гомілки в духовці, щоб страва виходила із хрусткою скоринкою.