Отримаєте нереально ніжне м'ясо: простий рецепт тушкованих курячих гомілок від Клопотенка (відео)
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Мінімум інгредієнтів – максимум смаку
Чому б не приготувати ніжні курячі гомілки з овочами на вечерю? Тим більше, що курятина значно подешевшала за останній місяць.
Якщо ви хочете отримати нереально ніжне м’ясо, ці курячі гомілки з овочами саме для вас, відмічає український шеф-кухар Євген Клопотенко. Завдяки тушкуванню м’ясо буде дуже легко відділятися від кістки, до того ж ви отримаєте смачний соус для гарніру.
Як приготувати тушковані курячі гомілки з овочами
Інгредієнти для приготування швидкої вечері:
- 7 гомілок
- 1 морква
- 1 цибуля
- 3 лаврових листи
- 2 зубчики часнику
- сіль та перець до смаку
Приготування:
- Перекладіть в миску гомілки, посоліть до свого смаку та перемішайте.
- Розігрійте суху пательню та обсмажте гомілки з усіх сторін до рум’яної скоринки.
- Тим часом наріжте ріпчасту цибулю кубиком, а зубчики часнику – дуже дрібно. Моркву потріть на крупній тертці.
- Підсмажені гомілки перекладіть в сотейник чи каструлю, додайте овочі та залийте водою так, щоб вона майже повністю покрила курячі гомілки.
- Додайте 3 лаврових листи, посоліть та поперчіть до свого смаку, але пам’ятайте, що гомілки ви вже солили. Тушкуйте 1 годину на повільному вогні. Потім подавайте тушковані курячі гомілки гарячими та за бажанням використовуйте підливку як соус до гарніру.
Раніше "Телеграф" писав, як запекти курячі гомілки в духовці, щоб страва виходила із хрусткою скоринкою.