Швидка вечеря без світла: Глінська розповіла, як приготувати картоплю зі сметанним соусом (відео)

Багато хто зараз без світла та електрики

Що поїсти, якщо немає світла? Питання, яке хвилює зараз практично кожного українця. Український кулінар Ліза Глінська знає швидкі рецепти простих, але дуже смачних та ситних страв якраз для таких випадків. Читайте рецепт лінивих вареників з картоплею від Глінської.

Переможниця "МастерШефу" пропонує приготувати картоплю зі сметанним соусом. Часу займе небагато, але смак запам'ятається надовго!

Як приготувати картоплю зі сметанним соусом

Інгредієнти:

500 г картоплі (5-6 штук)

Сіль (за смаком)

Вершкове масло, жирністю 62%

200 г сметани, жирністю 10%

Кріп, петрушка

Часник

Сіль (за смаком)

Приготування:

Очищаємо та відварюємо картоплю в підсоленій воді. Зливаємо воду, додаємо вершкове масло. Робимо сметанний соус: додаємо в сметану дрібно нарізаний кріп, петрушку, часник та сіль. Перемішуємо. Готово!

Раніше українська фудблогерка поділилася цікавим і простим рецептом лінивих вареників із сиром. Виходять лінивці дуже ніжними та смачними, як у дитинстві.