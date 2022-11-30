Що поїсти без світла: дуже простий рецепт лінивих вареників з картоплею від Глінської (відео)
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Переможниця другого сезону проєкту "МастерШеф" поділилася рецептом страви, яка виручить у разі відключення електрики
Український кулінар Ліза Глінська поділилася простим рецептом страви, яку можна приготувати заздалегідь та їсти навіть холодною. Ліниві вареники з картоплею, більш відоміші як палюшки, — це страва української кухні, яка готується з доступних продуктів, що теж не менш важливо в сьогоднішніх реаліях.
Про те, як приготувати палюшки на власній кухні, Глінська розповіла та показала на відео, опублікованому на її офіційному YouTube-каналі.
Як приготувати картопляні палюшки
Інгредієнти:
- 700 г картоплі (7-8 штук)
- 50 г яєць (1 шт.)
- 150 г борошна (5 ст. л. з гіркою)
- Сіль та чорний перець (за смаком)
Для заправки:
- 2 цибулі
- Вершкове масло жирністю 62%
- Соняшникова олія
- Сіль та чорний перець (за смаком)
- Сметана жирністю 10%
Приготування:
- Очищаємо та нарізаємо картоплю. Відварюємо у підсоленій воді. Зливаємо воду, робимо картопляне пюре, залишаємо охолонути.
- Нарізаємо і підсмажуємо цибулю на сковороді, на суміші 2-х олій — рослинній та вершковій.
- Натираємо картопляне пюре на дрібній тертці, додаємо сіль, перець, яйце. І додаємо борошно від 100 г спочатку, замішуємо тісто. Якщо потрібно, додаємо борошно.
- Нарізаємо, відварюємо у киплячій, підсоленій воді
- Подаємо зі сметаною та підсмаженою цибулею.
Раніше українська фудблогерка поділилася ще одним цікавим і простим рецептом лінивих вареників із сиром. Виходять лінивці дуже ніжними та смачними, як у дитинстві.