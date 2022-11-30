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Що поїсти без світла: дуже простий рецепт лінивих вареників з картоплею від Глінської (відео)

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
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Автор
Картопляні палюшки — страва української кухні Новина оновлена 30 листопада 2022, 12:02
Картопляні палюшки — страва української кухні. Фото instagram.com/lizaglinskaya

Переможниця другого сезону проєкту "МастерШеф" поділилася рецептом страви, яка виручить у разі відключення електрики

Український кулінар Ліза Глінська поділилася простим рецептом страви, яку можна приготувати заздалегідь та їсти навіть холодною. Ліниві вареники з картоплею, більш відоміші як палюшки, — це страва української кухні, яка готується з доступних продуктів, що теж не менш важливо в сьогоднішніх реаліях.

Про те, як приготувати палюшки на власній кухні, Глінська розповіла та показала на відео, опублікованому на її офіційному YouTube-каналі.

Як приготувати картопляні палюшки

Інгредієнти:

  • 700 г картоплі (7-8 штук)
  • 50 г яєць (1 шт.)
  • 150 г борошна (5 ст. л. з гіркою)
  • Сіль та чорний перець (за смаком)

Для заправки:

  • 2 цибулі
  • Вершкове масло жирністю 62%
  • Соняшникова олія
  • Сіль та чорний перець (за смаком)
  • Сметана жирністю 10%

Приготування:

  1. Очищаємо та нарізаємо картоплю. Відварюємо у підсоленій воді. Зливаємо воду, робимо картопляне пюре, залишаємо охолонути.
  2. Нарізаємо і підсмажуємо цибулю на сковороді, на суміші 2-х олій — рослинній та вершковій.
  3. Натираємо картопляне пюре на дрібній тертці, додаємо сіль, перець, яйце. І додаємо борошно від 100 г спочатку, замішуємо тісто. Якщо потрібно, додаємо борошно.
  4. Нарізаємо, відварюємо у киплячій, підсоленій воді
  5. Подаємо зі сметаною та підсмаженою цибулею.

Раніше українська фудблогерка поділилася ще одним цікавим і простим рецептом лінивих вареників із сиром. Виходять лінивці дуже ніжними та смачними, як у дитинстві.

Теги:
#Вареники #Рецепти #Ліниві вареники #Ліза Глинська