Що поїсти без світла: дуже простий рецепт лінивих вареників з картоплею від Глінської (відео)

Переможниця другого сезону проєкту "МастерШеф" поділилася рецептом страви, яка виручить у разі відключення електрики

Український кулінар Ліза Глінська поділилася простим рецептом страви, яку можна приготувати заздалегідь та їсти навіть холодною. Ліниві вареники з картоплею, більш відоміші як палюшки, — це страва української кухні, яка готується з доступних продуктів, що теж не менш важливо в сьогоднішніх реаліях.

Про те, як приготувати палюшки на власній кухні, Глінська розповіла та показала на відео, опублікованому на її офіційному YouTube-каналі.

Як приготувати картопляні палюшки

Інгредієнти:

700 г картоплі (7-8 штук)

50 г яєць (1 шт.)

150 г борошна (5 ст. л. з гіркою)

Сіль та чорний перець (за смаком)

Для заправки:

2 цибулі

Вершкове масло жирністю 62%

Соняшникова олія

Сіль та чорний перець (за смаком)

Сметана жирністю 10%

Приготування:

Очищаємо та нарізаємо картоплю. Відварюємо у підсоленій воді. Зливаємо воду, робимо картопляне пюре, залишаємо охолонути. Нарізаємо і підсмажуємо цибулю на сковороді, на суміші 2-х олій — рослинній та вершковій. Натираємо картопляне пюре на дрібній тертці, додаємо сіль, перець, яйце. І додаємо борошно від 100 г спочатку, замішуємо тісто. Якщо потрібно, додаємо борошно. Нарізаємо, відварюємо у киплячій, підсоленій воді Подаємо зі сметаною та підсмаженою цибулею.

Раніше українська фудблогерка поділилася ще одним цікавим і простим рецептом лінивих вареників із сиром. Виходять лінивці дуже ніжними та смачними, як у дитинстві.