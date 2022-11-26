Що додати у фарш для вершкового присмаку пельменів: з цим рецептом страва перетвориться

Цей нехитрий інгредієнт додасть до страви вишуканих вершкових ноток

Домашні пельмені – це найкраща страва на сімейній вечері. Приготовлена своїми руками ця страва не порівняється з купленими напівфабрикатами. Щоб пельмені не набридли, можна експериментувати як із самим тістом, так і фаршем. Рецептом тіста для пельменів з оцтом ми ділилися раніше.

У цьому матеріалі пропонуємо приготувати пельмені, які б мали ніжний вершковий смак. Як пише vazhnoznat, такий простий інгредієнт у фарш, як плавлений сир, перетворить страву: фарш матиме дивовижний молочний смак.

Як приготувати пельмені з плавленим сиром

Інгредієнти:

250 мл окропу

450 г пшеничного борошна

2 ст. л. олії

1 куряче яйце

0,5 ч. л. солі

400 г курячого фаршу

1 плавлений сирок

сіль та перець за смаком

Приготування:

Налийте в склянку окріп. Воду вилийте у велику ємність, додайте сіль і перемішайте. Не перестаючи помішувати, влийте олію. Порціями висипте заздалегідь просіяне борошно. Тісто спочатку замішуйте ложкою або вилкою. У тісто вбийте яйце і продовжуйте замішувати. Коли воно стане густим, перекладіть все на стіл, трохи пропилений борошном. Замішуйте руками близько 7-10 хвилин. До перекрученого м’яса додайте яйце та натертий плавлений сир. Його можна пропустити на м’ясорубці разом із м’ясом. Посоліть і поперчіть начинку за смаком, добре перемішайте. Можете ліпити пельмені як вам зручно. Але якщо у вас є пельменниця: тісто розкотіть у великий тонкий пласт, накрийте їм пельменницю і кожну комірку заповніть начинкою. Потім комірки накрийте таким же шаром тіста і прокачайте. Зайве тісто потім прибираємо, а пельмені виймаємо з пельменниці. Готові пельмені можете відразу зварити в підсоленій воді з додаванням спецій або заморозити.

Раніше "Телеграф" публікував рецепт пельменів з огірковим розсолом. Цей незвичайний інгредієнт здатний перетворити звичайні пельмені на справжній кулінарний шедевр.