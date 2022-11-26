Что добавить в фарш для сливочного привкуса пельменей: с этим рецептом блюдо преобразится
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Этот незамысловатый ингредиент добавит к блюду изысканные сливочные нотки
Домашние пельмени — это лучшее блюдо на семейном ужине. Приготовленное своими руками это блюдо не идет в сравнение с купленными полуфабрикатами. Чтобы пельмени не поднадоели, можно экспериментировать как с самим тестом, так и фаршем. Рецептом теста для пельменей с уксусом мы делились ранее.
В этом материале предлагаем приготовить пельмени, которые бы обладали нежным сливочным вкусом. Как пишет vazhnoznat, такой простой ингредиент в фарш, как плавленый сыр, преобразит блюдо: фарш будет иметь удивительный молочный вкус.
Как приготовить пельмени с плавленым сыром
Ингредиенты:
- 250 мл кипятка
- 450 г пшеничной муки
- 2 ст. л. растительного масла
- 1 куриное яйцо
- 0,5 ч. л. соли
- 400 г куриного фарша
- 1 плавленый сырок
- соль и перец по вкусу
Приготовление:
- Налейте в стакан крутого кипятка. Воду вылейте в большую емкость, добавьте соль и перемешайте. Не переставая помешивать, влейте растительное масло. Порциями высыпьте просеянную заранее муку. Тесто замешивайте сначала ложкой или вилкой.
- В тесто вбейте яйцо и продолжайте замешивать. Когда оно станет густым, переложите все на стол, слегка припыленный мукой. Замешивайте руками около 7–10 минут.
- К перекрученному мясу добавьте яйцо и натертый плавленый сырок. Его можно пропустить на мясорубке вместе с мясом. Посолите и поперчите начинку по вкусу, хорошо перемешайте.
- Можете лепить пельмени, как вам удобно. Но если у вас есть пельменница: тесто раскатайте в большой тонкий пласт, накройте им пельменницу и каждую ячейку заполните начинкой. Потом ячейки накройте таким же пластом теста и прокачайте. Лишнее тесто потом убираем, а пельмени вынимаем из пельменницы.
- Готовые пельмени можете сразу сварить в подсоленной воде с добавлением специй или же заморозить.
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