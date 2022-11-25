Оливье прежним уже не будет: чем заменить колбасу или филе в салате — оригинальный рецепт

Блюдо на столе будет не только вкусным, но и полезным

Если вы решили отказаться от традиционного салата "оливье", потому что надоел, не спешите. Достаточно разнообразить блюдо, чтобы придать салату новых вкусовых ноток.

Обычно мы кладем в оливье нарезанную кубиками колбасу или филе мяса. В данном рецепте предлагается заменить эти ингредиенты на кое-что поинтереснее. Оригинальный "оливье" с тунцом получится более вкусным и изысканным, пишет vazhnoznat.

Как приготовить "Оливье" с тунцом

Ингредиенты:

3 картофелины

1 морковь

1 банка консервированного тунца

3 яйца

2–3 соленых огурца

1 луковица

100 г консервированного зеленого горошка

1 ст. л. винного уксуса

3 ст. л. майонеза

1 ч. л. горчицы средней жгучести

соль по вкусу

зеленый лук

Приготовление:

Картофель и морковь отвариваем и нарезаем мелким кубиком. Яйца варим вкрутую и также измельчаем. Отправляем ингредиенты в тарелку для салата. Мелко нарезаем соленые огурцы и лук. Открываем банку с консервированным тунцом и сливаем из него сок. Филе отправляем в салат. То же самое делаем с зеленым горошком. Заправляем салат горчицей, винным уксусом. Солим по вкусу и добавляем майонез. Для сочности нарезаем зеленый лук и добавляем в блюдо. Перемешиваем салат и украшиваем веточкой петрушки или укропа.

Разнообразить классический салат "Оливье" можно и еще одним ингредиентом. Рецептом блюда с яблоком "Телеграф" делился в предыдущем материале.