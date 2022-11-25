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Оливье прежним уже не будет: чем заменить колбасу или филе в салате — оригинальный рецепт

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Автор
Как разнообразить Оливье - интересный рецепт Новость обновлена 25 ноября 2022, 23:04
Как разнообразить Оливье - интересный рецепт. Фото freepik.com

Блюдо на столе будет не только вкусным, но и полезным

Если вы решили отказаться от традиционного салата "оливье", потому что надоел, не спешите. Достаточно разнообразить блюдо, чтобы придать салату новых вкусовых ноток.

Обычно мы кладем в оливье нарезанную кубиками колбасу или филе мяса. В данном рецепте предлагается заменить эти ингредиенты на кое-что поинтереснее. Оригинальный "оливье" с тунцом получится более вкусным и изысканным, пишет vazhnoznat.

Как приготовить "Оливье" с тунцом

Ингредиенты:

  • 3 картофелины
  • 1 морковь
  • 1 банка консервированного тунца
  • 3 яйца
  • 2–3 соленых огурца
  • 1 луковица
  • 100 г консервированного зеленого горошка
  • 1 ст. л. винного уксуса
  • 3 ст. л. майонеза
  • 1 ч. л. горчицы средней жгучести
  • соль по вкусу
  • зеленый лук

Приготовление:

  1. Картофель и морковь отвариваем и нарезаем мелким кубиком. Яйца варим вкрутую и также измельчаем. Отправляем ингредиенты в тарелку для салата.
  2. Мелко нарезаем соленые огурцы и лук. Открываем банку с консервированным тунцом и сливаем из него сок. Филе отправляем в салат. То же самое делаем с зеленым горошком.
  3. Заправляем салат горчицей, винным уксусом. Солим по вкусу и добавляем майонез. Для сочности нарезаем зеленый лук и добавляем в блюдо. Перемешиваем салат и украшиваем веточкой петрушки или укропа.

Разнообразить классический салат "Оливье" можно и еще одним ингредиентом. Рецептом блюда с яблоком "Телеграф" делился в предыдущем материале.

Теги:
#Рецепты #Оливье #Салаты