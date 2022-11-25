Оливье прежним уже не будет: чем заменить колбасу или филе в салате — оригинальный рецепт
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Блюдо на столе будет не только вкусным, но и полезным
Если вы решили отказаться от традиционного салата "оливье", потому что надоел, не спешите. Достаточно разнообразить блюдо, чтобы придать салату новых вкусовых ноток.
Обычно мы кладем в оливье нарезанную кубиками колбасу или филе мяса. В данном рецепте предлагается заменить эти ингредиенты на кое-что поинтереснее. Оригинальный "оливье" с тунцом получится более вкусным и изысканным, пишет vazhnoznat.
Как приготовить "Оливье" с тунцом
Ингредиенты:
- 3 картофелины
- 1 морковь
- 1 банка консервированного тунца
- 3 яйца
- 2–3 соленых огурца
- 1 луковица
- 100 г консервированного зеленого горошка
- 1 ст. л. винного уксуса
- 3 ст. л. майонеза
- 1 ч. л. горчицы средней жгучести
- соль по вкусу
- зеленый лук
Приготовление:
- Картофель и морковь отвариваем и нарезаем мелким кубиком. Яйца варим вкрутую и также измельчаем. Отправляем ингредиенты в тарелку для салата.
- Мелко нарезаем соленые огурцы и лук. Открываем банку с консервированным тунцом и сливаем из него сок. Филе отправляем в салат. То же самое делаем с зеленым горошком.
- Заправляем салат горчицей, винным уксусом. Солим по вкусу и добавляем майонез. Для сочности нарезаем зеленый лук и добавляем в блюдо. Перемешиваем салат и украшиваем веточкой петрушки или укропа.
Разнообразить классический салат "Оливье" можно и еще одним ингредиентом. Рецептом блюда с яблоком "Телеграф" делился в предыдущем материале.