Олів’є таким як і раніше уже не буде: чим замінити ковбасу чи філе в салаті – оригінальний рецепт

Страва на столі буде не тільки смачною, а й корисною

Якщо ви вирішили відмовитися від традиційного салату "олів’є", тому що набрид, не поспішайте. Достатньо урізноманітнити страву, щоб надати салату нових смакових ноток.

Зазвичай ми кладемо в олів'є нарізану кубиками ковбасу або філе м’яса. У даному рецепті пропонується замінити ці інгредієнти на дещо цікавіше. Оригінальний "олів’є" з тунцем вийде смачнішим і вишуканішим, пише vazhnoznat.

Як приготувати "Олів’є" з тунцем

Інгредієнти:

3 картоплини

1 морква

1 банка консервованого тунця

3 яйця

2–3 солоні огірки

1 цибулина

100 г консервованого зеленого горошку

1 ст. л. винного оцту

3 ст. л. майонезу

1 ч. л. гірчиці середньої пекучості

сіль за смаком

зелена цибуля

Приготування:

Картоплю та моркву відварюємо та нарізаємо дрібним кубиком. Яйця варимо круто і також подрібнюємо. Відправляємо інгредієнти у тарілку для салату. Дрібно нарізаємо солоні огірки та цибулю. Відкриваємо банку з консервованим тунцем і зливаємо із нього сік. Філе відправляємо у салат. Те саме робимо із зеленим горошком. Заправляємо салат гірчицею, винним оцтом. Солимо за смаком і додаємо майонез. Для соковитості нарізаємо зелену цибулю і додаємо у страву. Перемішуємо салат і прикрашаємо гілочкою петрушки або кропу.

Урізноманітнити класичний салат "Олів’є" можна і ще одним інгредієнтом. Рецептом страви з яблуком "Телеграф" ділився у попередньому матеріалі.