Олів’є таким як і раніше уже не буде: чим замінити ковбасу чи філе в салаті – оригінальний рецепт
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Страва на столі буде не тільки смачною, а й корисною
Якщо ви вирішили відмовитися від традиційного салату "олів’є", тому що набрид, не поспішайте. Достатньо урізноманітнити страву, щоб надати салату нових смакових ноток.
Зазвичай ми кладемо в олів'є нарізану кубиками ковбасу або філе м’яса. У даному рецепті пропонується замінити ці інгредієнти на дещо цікавіше. Оригінальний "олів’є" з тунцем вийде смачнішим і вишуканішим, пише vazhnoznat.
Як приготувати "Олів’є" з тунцем
Інгредієнти:
- 3 картоплини
- 1 морква
- 1 банка консервованого тунця
- 3 яйця
- 2–3 солоні огірки
- 1 цибулина
- 100 г консервованого зеленого горошку
- 1 ст. л. винного оцту
- 3 ст. л. майонезу
- 1 ч. л. гірчиці середньої пекучості
- сіль за смаком
- зелена цибуля
Приготування:
- Картоплю та моркву відварюємо та нарізаємо дрібним кубиком. Яйця варимо круто і також подрібнюємо. Відправляємо інгредієнти у тарілку для салату.
- Дрібно нарізаємо солоні огірки та цибулю. Відкриваємо банку з консервованим тунцем і зливаємо із нього сік. Філе відправляємо у салат. Те саме робимо із зеленим горошком.
- Заправляємо салат гірчицею, винним оцтом. Солимо за смаком і додаємо майонез. Для соковитості нарізаємо зелену цибулю і додаємо у страву. Перемішуємо салат і прикрашаємо гілочкою петрушки або кропу.
Урізноманітнити класичний салат "Олів’є" можна і ще одним інгредієнтом. Рецептом страви з яблуком "Телеграф" ділився у попередньому матеріалі.