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Олів’є таким як і раніше уже не буде: чим замінити ковбасу чи філе в салаті – оригінальний рецепт

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
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Автор
Як урізноманітнити Олів’є — цікавий рецепт Новина оновлена 25 листопада 2022, 23:04
Як урізноманітнити Олів’є — цікавий рецепт. Фото freepik.com

Страва на столі буде не тільки смачною, а й корисною

Якщо ви вирішили відмовитися від традиційного салату "олів’є", тому що набрид, не поспішайте. Достатньо урізноманітнити страву, щоб надати салату нових смакових ноток.

Зазвичай ми кладемо в олів'є нарізану кубиками ковбасу або філе м’яса. У даному рецепті пропонується замінити ці інгредієнти на дещо цікавіше. Оригінальний "олів’є" з тунцем вийде смачнішим і вишуканішим, пише vazhnoznat.

Як приготувати "Олів’є" з тунцем

Інгредієнти:

  • 3 картоплини
  • 1 морква
  • 1 банка консервованого тунця
  • 3 яйця
  • 2–3 солоні огірки
  • 1 цибулина
  • 100 г консервованого зеленого горошку
  • 1 ст. л. винного оцту
  • 3 ст. л. майонезу
  • 1 ч. л. гірчиці середньої пекучості
  • сіль за смаком
  • зелена цибуля

Приготування:

  1. Картоплю та моркву відварюємо та нарізаємо дрібним кубиком. Яйця варимо круто і також подрібнюємо. Відправляємо інгредієнти у тарілку для салату.
  2. Дрібно нарізаємо солоні огірки та цибулю. Відкриваємо банку з консервованим тунцем і зливаємо із нього сік. Філе відправляємо у салат. Те саме робимо із зеленим горошком.
  3. Заправляємо салат гірчицею, винним оцтом. Солимо за смаком і додаємо майонез. Для соковитості нарізаємо зелену цибулю і додаємо у страву. Перемішуємо салат і прикрашаємо гілочкою петрушки або кропу.

Урізноманітнити класичний салат "Олів’є" можна і ще одним інгредієнтом. Рецептом страви з яблуком "Телеграф" ділився у попередньому матеріалі.

Теги:
#Рецепти #Олів'є #Салати