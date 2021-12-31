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Смак, як у СРСР: рецепт класичного салату "Олів’є"

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
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Автор
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Неможливо зустрічати Новий рік без цього салату Новина оновлена 31 грудня 2021, 09:45
Неможливо зустрічати Новий рік без цього салату

Без салату "Олів’є" не обходиться святкування Нового року.

Салат "Олів’є" – це вже традиція. Майже жоден новорічний стіл не обходиться без цієї страви. Існує багато різних салатів, якими можна замінити "Олів’є", наприклад салат "Полярний експрес" або "Різдвяний вінок", але якщо ви вірні тільки цій страві, то раніше ми писали, як її можна незвичайно подати на стіл.

За роки класичний рецепт "Олів’є" видозмінювався не один раз: його готують і без горошку, і з креветками, і з червоною рибою, і з куркою, і з чим тільки можна придумати. Проте на новорічному столі найчастіше стоїть тарілка "радянського" варіанта "Олів’є" з вареною ковбасою, рецептом якого поділилися кулінарні блогери Тетяна та Дмитро у себе в Інстаграмі.

Рецепт класичного салату "Олів’є"

Інгредієнти:⠀

  • варена ковбаса — 400гр⠀
  • яйця — 4 шт⠀
  • картопля — 4 шт⠀
  • морква — 1 шт⠀
  • огірки мариновані/свіжі — 4шт⠀
  • горошок зелений — 300гр (1 банка)⠀
  • майонез
  • сіль/перець⠀

Спосіб приготування:⠀

  1. Яйця та овочі відваріть, очистіть та наріжте однаковими за розміром кубиками. Огірки та ковбасу також наріжте кубиками.
  2. Всі інгредієнти перекладіть у салатницю та додайте горошок. ⠀
  3. Заправте салат майонезом, приправте спеціями до смаку, добре все перемішайте і відправте салат в холодильник на годину.

Раніше "Телеграф" публікував рецепт простої та смачної закуски на Новий рік.

Теги:
#Рецепт #Салат #Новий рік #Олів'є #Новорічний салат
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