Что покушать без света: очень простой рецепт ленивых вареников с картошкой от Глинской (видео)

Победительница второго сезона проекта "МастерШеф" поделилась рецептом блюда, которое выручит в случае отключения электричества

Украинский кулинар Лиза Глинская поделилась простым рецептом блюда, которое можно приготовить заранее и кушать даже холодным. Ленивые вареники с картошкой, более известные как палюшки, — это блюдо украинской кухни, которое готовится из доступных продуктов, что тоже не менее важно в сегодняшних реалиях.

О том, как приготовить палюшки на собственной кухне, Глинская рассказала и показала на видео, опубликованным на ее официальном YouTube-канале.

Как приготовить картофельные палюшки

Ингредиенты:

700 г картофеля (7-8 штук)

50 г яиц (1 штука)

150 г муки (5 ст. л. с горкой)

Соль и черный перец (по вкусу)

Для заправки:

2 лука

Сливочное масло жирностью 62%

Подсолнечное масло

Соль и черный перец (по вкусу)

Сметана жирностью 10%

Приготовление:

Очищаем и нарезаем картофель. Отвариваем в подсоленной воде. Сливаем воду, делаем картофельное пюре, оставляем остыть. Нарезаем и поджариваем лук на сковороде, на смеси 2-х масел – растительном и сливочном. Натираем картофельное пюре на мелкой терке, добавляем соль, перец, яйцо. И добавляем муку от 100 г сначала, замешиваем тесто. Если нужно, добавляем муку. Нарезаем, отвариваем в кипящей, подсоленной воде. Подаем со сметаной и поджаренным луком.

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