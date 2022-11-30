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Что покушать без света: очень простой рецепт ленивых вареников с картошкой от Глинской (видео)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Автор
Картофельные палюшки - блюдо украинской кухни Новость обновлена 30 ноября 2022, 12:02
Картофельные палюшки - блюдо украинской кухни. Фото instagram.com/lizaglinskaya

Победительница второго сезона проекта "МастерШеф" поделилась рецептом блюда, которое выручит в случае отключения электричества

Украинский кулинар Лиза Глинская поделилась простым рецептом блюда, которое можно приготовить заранее и кушать даже холодным. Ленивые вареники с картошкой, более известные как палюшки, — это блюдо украинской кухни, которое готовится из доступных продуктов, что тоже не менее важно в сегодняшних реалиях.

О том, как приготовить палюшки на собственной кухне, Глинская рассказала и показала на видео, опубликованным на ее официальном YouTube-канале.

Как приготовить картофельные палюшки

Ингредиенты:

  • 700 г картофеля (7-8 штук)
  • 50 г яиц (1 штука)
  • 150 г муки (5 ст. л. с горкой)
  • Соль и черный перец (по вкусу)

Для заправки:

  • 2 лука
  • Сливочное масло жирностью 62%
  • Подсолнечное масло
  • Соль и черный перец (по вкусу)
  • Сметана жирностью 10%

Приготовление:

  1. Очищаем и нарезаем картофель. Отвариваем в подсоленной воде. Сливаем воду, делаем картофельное пюре, оставляем остыть.
  2. Нарезаем и поджариваем лук на сковороде, на смеси 2-х масел – растительном и сливочном.
  3. Натираем картофельное пюре на мелкой терке, добавляем соль, перец, яйцо. И добавляем муку от 100 г сначала, замешиваем тесто. Если нужно, добавляем муку.
  4. Нарезаем, отвариваем в кипящей, подсоленной воде.
  5. Подаем со сметаной и поджаренным луком.

Ранее украинская фудблогерша поделилась еще одним интересным и простым рецептом ленивых вареников с творогом. Выходят ленивцы очень нежными и вкусными, как в детстве.

Теги:
#Вареники #Рецепты #Ленивые вареники #Лиза Глинская