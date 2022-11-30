Что покушать без света: очень простой рецепт ленивых вареников с картошкой от Глинской (видео)
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Победительница второго сезона проекта "МастерШеф" поделилась рецептом блюда, которое выручит в случае отключения электричества
Украинский кулинар Лиза Глинская поделилась простым рецептом блюда, которое можно приготовить заранее и кушать даже холодным. Ленивые вареники с картошкой, более известные как палюшки, — это блюдо украинской кухни, которое готовится из доступных продуктов, что тоже не менее важно в сегодняшних реалиях.
О том, как приготовить палюшки на собственной кухне, Глинская рассказала и показала на видео, опубликованным на ее официальном YouTube-канале.
Как приготовить картофельные палюшки
Ингредиенты:
- 700 г картофеля (7-8 штук)
- 50 г яиц (1 штука)
- 150 г муки (5 ст. л. с горкой)
- Соль и черный перец (по вкусу)
Для заправки:
- 2 лука
- Сливочное масло жирностью 62%
- Подсолнечное масло
- Соль и черный перец (по вкусу)
- Сметана жирностью 10%
Приготовление:
- Очищаем и нарезаем картофель. Отвариваем в подсоленной воде. Сливаем воду, делаем картофельное пюре, оставляем остыть.
- Нарезаем и поджариваем лук на сковороде, на смеси 2-х масел – растительном и сливочном.
- Натираем картофельное пюре на мелкой терке, добавляем соль, перец, яйцо. И добавляем муку от 100 г сначала, замешиваем тесто. Если нужно, добавляем муку.
- Нарезаем, отвариваем в кипящей, подсоленной воде.
- Подаем со сметаной и поджаренным луком.
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