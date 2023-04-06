Добавьте в кофе лавровый лист - и результат вас очень удивит

Мало кто знает о таком необычном сочетании

Без чашечки ароматного кофе часто не обходится ни одно утро. Напиток дает заряжает энергией, отлично бодрит и дарит отличное настроение.

Многие любят добавлять в кофе различные специи, чтобы сделать его вкус еще более насыщенным. Традиционные добавки к напитку — корица или ваниль, гвоздика, имбирь, а то и вовсе душистый перец. Однако мало кто добавляет в кофе лавровый лист. Вместе с "Главредом" разберемся, как его готовить и что особенного в таком напитке.

Зачем добавлять в кофе лавровый лист

Дело в том, что такое сочетание — это не только необыкновенный вкус и пикантные нотки, которые многим придется по вкусу. Лавровый лист также способен сделать напиток очень полезным.

А еще кофе с лавровым листом — отличный антидепрессант, борется с усталостью, и заодно восстанавливает нервы. Однако из-за тонизирующих особенностей такого напитка его стоит пить до полудня.

Как правильно приготовить кофе с лавровым листом

Пряность нужно добавить к напитку сразу после того, как вы его сварите и нальете в чашку. В случае, если вы пьете растворимый кофе, добавьте лист сразу после того, как зальете его кипятком. Подождите пару минут и достаньте листочки, как только почувствуете характерный запах. Но не передержите, иначе напиток может стать горьким.

Чтобы кофе был ароматным длительное время, важно его правильно хранить. Соблюдайте их, и кофе наслаждайтесь напитком.