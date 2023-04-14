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Солнце в ладони: красим ярко-желтые пасхальные яйца

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Автор
Таких цветов можно добиться натуральным красителем
Таких цветов можно добиться натуральным красителем. Фото uaportal.com

Специя, которая есть на каждой кухне, придаст яйцам насыщенный желтый цвет

Издавна куркуму используют как натуральный краситель. Благодаря этой специи вы можете приготовить великолепные крашанки к пасхальному столу.

Вы, вероятно, не раз замечали, что куркуму бывает сложно оттереть от поверхностей, если она где-то рассыпалась. Но в случае с окрашиванием яиц такая сильная пигментация только на пользу, пишет Ясенсвит.

Ингредиенты:

  • яйца – 6 штук;
  • куркума – 3 ст. ложки;
  • уксус – 1 ст. кровати;
  • соль – 1 ст. кровати.

Способ окрашивания:

  1. Красить следует яйца комнатной температуры. Их нужно заблаговременно достать из холодильника. Возьмите кастрюлю (любую, только не эмалированную). Уксус добавляют для равномерного цвета. Его можно заменить лимонной кислотой или лимонным соком.
  2. В металлическую кастрюлю налейте 2 литра воды. Добавьте куркуму, уксус, соль, перемешайте все и поставьте на медленный огонь. Когда куркума растворится, положите в отвар яйца.
  3. После закипания варите от 10 до 12 минут. Для золотистого цвета скорлупы яйца следует оставить в отваре "настаиваться" на 3-4 часа или даже на ночь.

Для блеска пасхального яйца следует отполировать подсолнечным маслом. Можно таким образом сделать желтые яйца в горошек – испещрите уже отваренные яйца воском, а затем положите в немного остывший отвар куркумы.

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#Куркума #Пасха #Пасхальные яйца #рецепты на Пасху