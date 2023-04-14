Солнце в ладони: красим ярко-желтые пасхальные яйца

Специя, которая есть на каждой кухне, придаст яйцам насыщенный желтый цвет

Издавна куркуму используют как натуральный краситель. Благодаря этой специи вы можете приготовить великолепные крашанки к пасхальному столу.

Вы, вероятно, не раз замечали, что куркуму бывает сложно оттереть от поверхностей, если она где-то рассыпалась. Но в случае с окрашиванием яиц такая сильная пигментация только на пользу, пишет Ясенсвит.

Ингредиенты:

яйца – 6 штук;

куркума – 3 ст. ложки;

уксус – 1 ст. кровати;

соль – 1 ст. кровати.

Способ окрашивания:

Красить следует яйца комнатной температуры. Их нужно заблаговременно достать из холодильника. Возьмите кастрюлю (любую, только не эмалированную). Уксус добавляют для равномерного цвета. Его можно заменить лимонной кислотой или лимонным соком. В металлическую кастрюлю налейте 2 литра воды. Добавьте куркуму, уксус, соль, перемешайте все и поставьте на медленный огонь. Когда куркума растворится, положите в отвар яйца. После закипания варите от 10 до 12 минут. Для золотистого цвета скорлупы яйца следует оставить в отваре "настаиваться" на 3-4 часа или даже на ночь.

Для блеска пасхального яйца следует отполировать подсолнечным маслом. Можно таким образом сделать желтые яйца в горошек – испещрите уже отваренные яйца воском, а затем положите в немного остывший отвар куркумы.