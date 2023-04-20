Сможет приготовить даже ребенок: рецепт классический американских панкейков
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Непревзойденный завтрак за минуты
Панкейки — это такие американские блины. Готовить такое блюдо — само удовольствие, ведь с этим справится даже ребенок.
Приготовленные по рецепту Shuba панкейки получатся просто невероятно вкусными и пышными. Такой вариант завтрака придется по душе абсолютно всем.
Как приготовить классические панкейки по-американски
Ингредиенты на 6 порций:
- яйца куриные — 2 шт.;
- сахар — 4 ч. л.;
- молоко — 250 мл;
- мука пшеничная — 270 г;
- растительное масло — 2 ч. л.;
- разрыхлитель — 10 г;
- масло сливочное — 20 г;
- соль — 5 г.
Способ приготовления:
- В половину просеянной муки добавляем разрыхлитель.
- Разбиваем в миску яйца, взбиваем и добавляем сахар и соль.
- Добавляем к этой смеси половину молока и просеянную муку с разрыхлителем, размешиваем, чтобы не было комочков.
- Следом добавляем растопленное сливочное масло молоко и оставшуюся муку.
- Добавляем растительное масло. Даем тесту отдохнуть примерно 10 минут, оно должно быть густым и пористым. Тесто должно быть гуще, чем на блины, но реже, чем на оладьи.
- В это время разогреваем сковороду и добавляем небольшое количество масла, для последующих панкейков этого делать уже не нужно.
Классический вариант подачи — это кусочек масла и кленовый сироп. Однако вы можете есть блины с чем угодно — хоть с соленой карамелью, хоть со сгущённым молоком.