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Сможет приготовить даже ребенок: рецепт классический американских панкейков

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Такие панкейки близкие будут просить каждое утро
Такие панкейки близкие будут просить каждое утро. Фото shuba.life

Непревзойденный завтрак за минуты

Панкейки — это такие американские блины. Готовить такое блюдо — само удовольствие, ведь с этим справится даже ребенок.

Приготовленные по рецепту Shuba панкейки получатся просто невероятно вкусными и пышными. Такой вариант завтрака придется по душе абсолютно всем.

Как приготовить классические панкейки по-американски

Ингредиенты на 6 порций:

  • яйца куриные — 2 шт.;
  • сахар — 4 ч. л.;
  • молоко — 250 мл;
  • мука пшеничная — 270 г;
  • растительное масло — 2 ч. л.;
  • разрыхлитель — 10 г;
  • масло сливочное — 20 г;
  • соль — 5 г.

Способ приготовления:

  1. В половину просеянной муки добавляем разрыхлитель.
  2. Разбиваем в миску яйца, взбиваем и добавляем сахар и соль.
  3. Добавляем к этой смеси половину молока и просеянную муку с разрыхлителем, размешиваем, чтобы не было комочков.
  4. Следом добавляем растопленное сливочное масло молоко и оставшуюся муку.
  5. Добавляем растительное масло. Даем тесту отдохнуть примерно 10 минут, оно должно быть густым и пористым. Тесто должно быть гуще, чем на блины, но реже, чем на оладьи.
  6. В это время разогреваем сковороду и добавляем небольшое количество масла, для последующих панкейков этого делать уже не нужно.

Классический вариант подачи — это кусочек масла и кленовый сироп. Однако вы можете есть блины с чем угодно — хоть с соленой карамелью, хоть со сгущённым молоком.

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