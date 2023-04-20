Сможет приготовить даже ребенок: рецепт классический американских панкейков

Непревзойденный завтрак за минуты

Панкейки — это такие американские блины. Готовить такое блюдо — само удовольствие, ведь с этим справится даже ребенок.

Приготовленные по рецепту Shuba панкейки получатся просто невероятно вкусными и пышными. Такой вариант завтрака придется по душе абсолютно всем.

Как приготовить классические панкейки по-американски

Ингредиенты на 6 порций:

яйца куриные — 2 шт.;

сахар — 4 ч. л.;

молоко — 250 мл;

мука пшеничная — 270 г;

растительное масло — 2 ч. л.;

разрыхлитель — 10 г;

масло сливочное — 20 г;

соль — 5 г.

Способ приготовления:

В половину просеянной муки добавляем разрыхлитель. Разбиваем в миску яйца, взбиваем и добавляем сахар и соль. Добавляем к этой смеси половину молока и просеянную муку с разрыхлителем, размешиваем, чтобы не было комочков. Следом добавляем растопленное сливочное масло молоко и оставшуюся муку. Добавляем растительное масло. Даем тесту отдохнуть примерно 10 минут, оно должно быть густым и пористым. Тесто должно быть гуще, чем на блины, но реже, чем на оладьи. В это время разогреваем сковороду и добавляем небольшое количество масла, для последующих панкейков этого делать уже не нужно.

Классический вариант подачи — это кусочек масла и кленовый сироп. Однако вы можете есть блины с чем угодно — хоть с соленой карамелью, хоть со сгущённым молоком.