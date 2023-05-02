Блюдо, которое съедят за минуту: рецепт сочных и хрустящих отбивных

Такие отбивные точно понравятся всем!

Отбивные — один из самых быстрых и вкусных способов приготовления мяса. У каждой хозяйки свои любимые рецепты.

Однако есть общие секреты для приготовления сочных отбивных. Вместе с "Главредом" поделимся ими, а заодно и расскажем потрясающий рецепт невероятных отбивных.

Секреты сочных отбивных

Самым главным в приготовлении отбивных на сковороде является растительное масло — для приготовления блюда необходимо лишь небольшое количество. Отлично подойдет сливочное, оливковое или льняное масло.

Сочность отбивных также зависит от панировки. Кусочки мяса нужно обмакнуть в белок, далее в сухари. Однако никогда не взбивайте желток — вкус мяса может потеряться. Если под рукой не нашлось панировочных сухарей, то можно заменить цельнозерновой мукой, кукурузной мукой или орехами.

Как приготовить хрустящие отбивные на сковороде

Ингредиенты:

биток — 500 гр;

паста томатная, лук, чеснок, соль, перец — по вкусу;

мука, яйцо — для панировки.

Способ приготовления:

Свинину хорошо промыть, обсушить и порезать на куски небольшого размера. Каждый кусочек положить на разделочную доску, накрыть пищевой пленкой и хорошо отбить кухонным молотком. В глубокой тарелке соединить томатную пасту, немного воды, соль и специи. В маринад добавить чеснок и лук по вкусу. Переложить отбивные в томатный маринад на 1,5 часа. Можно убрать в холодильник, чтобы оно хорошо промариновалось. Белок необходимо взбить с солью. Отдельно добавить в тарелку 2 столовые ложки муки. Хорошо разогреть сковороду, влить масло. Каждый кусочек отбивной обмакнуть в муке и белке. Обжаривать отбивные на сковороде с двух сторон до хрустящей корочки.

Если под рукой нет молотка для мяса, на помощь придут другие кухонные принадлежности. С их помощью блюдо получится не менее сочным и вкусным.