Блюдо, которое съедят за минуту: рецепт сочных и хрустящих отбивных
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Такие отбивные точно понравятся всем!
Отбивные — один из самых быстрых и вкусных способов приготовления мяса. У каждой хозяйки свои любимые рецепты.
Однако есть общие секреты для приготовления сочных отбивных. Вместе с "Главредом" поделимся ими, а заодно и расскажем потрясающий рецепт невероятных отбивных.
Секреты сочных отбивных
Самым главным в приготовлении отбивных на сковороде является растительное масло — для приготовления блюда необходимо лишь небольшое количество. Отлично подойдет сливочное, оливковое или льняное масло.
Сочность отбивных также зависит от панировки. Кусочки мяса нужно обмакнуть в белок, далее в сухари. Однако никогда не взбивайте желток — вкус мяса может потеряться. Если под рукой не нашлось панировочных сухарей, то можно заменить цельнозерновой мукой, кукурузной мукой или орехами.
Как приготовить хрустящие отбивные на сковороде
Ингредиенты:
- биток — 500 гр;
- паста томатная, лук, чеснок, соль, перец — по вкусу;
- мука, яйцо — для панировки.
Способ приготовления:
- Свинину хорошо промыть, обсушить и порезать на куски небольшого размера.
- Каждый кусочек положить на разделочную доску, накрыть пищевой пленкой и хорошо отбить кухонным молотком.
- В глубокой тарелке соединить томатную пасту, немного воды, соль и специи. В маринад добавить чеснок и лук по вкусу.
- Переложить отбивные в томатный маринад на 1,5 часа. Можно убрать в холодильник, чтобы оно хорошо промариновалось.
- Белок необходимо взбить с солью. Отдельно добавить в тарелку 2 столовые ложки муки.
- Хорошо разогреть сковороду, влить масло.
- Каждый кусочек отбивной обмакнуть в муке и белке.
- Обжаривать отбивные на сковороде с двух сторон до хрустящей корочки.
Если под рукой нет молотка для мяса, на помощь придут другие кухонные принадлежности. С их помощью блюдо получится не менее сочным и вкусным.