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Отбивные будут спасены: чем отбить мясо, если нет молотка

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Вкуснющие отбивные
Вкуснющие отбивные. Фото stravi.com.ua

Вам всегда придут на помощь кухонные принадлежности, которые есть под рукой

Мясо – любимый продукт почти у каждого человека. Сколько волшебных блюд можно приготовить из него — и вкуснейшие котлеты, и первые блюда на любой вкус, и отбивные.

Вот об отбивных хотелось бы поговорить отдельно. Если блюдо приготовить правильно, они прямо тают во рту. Мясо необходимо нарезать, отбить, нанести панировку и пожарить.

Что делать, если дома нет специального молотка? Возможно ли отбить мясо подручными средствами? Ukr.Media рассказывает, как это сделать. Проверим, возможно, отбивные получатся еще вкуснее?

Как отбить мясо без специального молотка

В этом вам поможет толстый и тяжелый нож. Мясо необходимо отбивать тупой стороной. Кстати, именно так поступают профессиональные повара.

Отбить мясо можно с помощью обычной стеклянной бутылки — это можно сделать горлышком. Тогда мясо станет очень воздушным и нежным.

Молоток может заменить и скалка для раскатывания теста. Попробуйте отбить ею мясо, и оно точно станет мягче.

Можно использовать в качестве молотка толкушку для пюре. Вот здесь главное — не перестараться, а то мясо станет сухим как подошва.

Если вдруг у вас нет всего этого, но есть обычный камень, то отбить мясо поможет и булыжник. Просто оберните его пищевой пленкой и постучите по мясу.

Кстати, отбивную можно приготовить в кляре по рецепту "Телеграф". Такие отбивные точно вызовут фурор!

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#Мясо #Лайфхак #Отбивные