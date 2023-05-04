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Идеальные макароны не варят на воде: как приготовить ресторанное блюдо из трех ингредиентов

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Готовим знакомые макароны по-новому
Готовим знакомые макароны по-новому. Фото steaklovers.menu

Необычное блюдо из обычных продуктов

Удивительно, как тот же продукт в руках разных хозяек может превратиться в совершенно разные блюда. Возьмем макароны: кто любит их готовить по-флотски, а у кого хорошо получаются макароны в молочном соусе на сковороде.

Не бойтесь экспериментировать, ведь даже простые бюджетные продукты можно превратить в ресторанный ужин. Так и здесь – для этого блюда по рецепту "Скарбнички рецептів" нужны только макароны, молоко, плавленый сырок и приправы по вкусу. Несложно, верно?

Как приготовить нежные макароны в молочном соусе на сковороде.

Ингредиенты:

  • макароны – 200 г;
  • сырок плавленый – 1 шт;
  • молоко – 500 мл;
  • орегано, соль, перец, ароматные травы, чеснок, зелень – по своему вкусу.

Способ приготовления:

  1. Разогреваем немного масла и выкладываем сухие макароны. Обжариваем чуть-чуть, перемешивая, в течение 3 минут.
  2. Сырок режем на кусочки и выкладываем на макароны.
  3. Наливаем в сковороду молоко, накрываем крышкой, добавляем соль и приправы. Не перемешиваем, накрываем крышкой и тушим 10 минут на среднем огне.
  4. Снимаем сковороду с огня, перемешиваем, раскладываем по тарелкам. Посыпаем зеленью и мелко порезанным чесноком, подаем на стол.

Удивите своих близких также и пловом с макаронами. Это не менее вкусное, но оригинальное блюдо придется всем по душе.

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#Рецепт #Макароны #Готовим дома