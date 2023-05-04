Идеальные макароны не варят на воде: как приготовить ресторанное блюдо из трех ингредиентов

Необычное блюдо из обычных продуктов

Удивительно, как тот же продукт в руках разных хозяек может превратиться в совершенно разные блюда. Возьмем макароны: кто любит их готовить по-флотски, а у кого хорошо получаются макароны в молочном соусе на сковороде.

Не бойтесь экспериментировать, ведь даже простые бюджетные продукты можно превратить в ресторанный ужин. Так и здесь – для этого блюда по рецепту "Скарбнички рецептів" нужны только макароны, молоко, плавленый сырок и приправы по вкусу. Несложно, верно?

Как приготовить нежные макароны в молочном соусе на сковороде.

Ингредиенты:

макароны – 200 г;

сырок плавленый – 1 шт;

молоко – 500 мл;

орегано, соль, перец, ароматные травы, чеснок, зелень – по своему вкусу.

Способ приготовления:

Разогреваем немного масла и выкладываем сухие макароны. Обжариваем чуть-чуть, перемешивая, в течение 3 минут. Сырок режем на кусочки и выкладываем на макароны. Наливаем в сковороду молоко, накрываем крышкой, добавляем соль и приправы. Не перемешиваем, накрываем крышкой и тушим 10 минут на среднем огне. Снимаем сковороду с огня, перемешиваем, раскладываем по тарелкам. Посыпаем зеленью и мелко порезанным чесноком, подаем на стол.

Удивите своих близких также и пловом с макаронами. Это не менее вкусное, но оригинальное блюдо придется всем по душе.