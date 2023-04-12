Зачем опытные хозяйки замачивают макароны перед варкой: хитрости вкусной пасты
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Минута времени — и потрясающий гарнир готов!
Макароны являются одним из самых популярных продуктов. Из них можно приготовить великолепный гарнир к любимым котлетам и даже необычный плов. Однако при их приготовлении могут быть нюансы.
С помощью "СОДа" поделимся нюансами, которые помогут нам приготовить отличное блюдо. Макароны не слипнутся во время варки и сохранят свой потрясающий вкус.
Как приготовить вкусные макароны
Необходимо перед варкой замочить их в воде. Дело в том, такие предварительные "водные процедуры" помогают отварить спагетти еще быстрее.
Как правило, время варки производитель указывает на упаковке макаронных изделий. Он может изменяться от 6 до 12 минут, в зависимости от вида продукта. С помощью замачивания отварить макароны получится за минуту.
Как правильно замачивать макароны
Возьмите вместительную кастрюлю, в которую легко поместится порция макарон. Влейте воды столько, чтобы она полностью покрыла их. Оставьте "отмокать" их на несколько часов. После поставьте кастрюлю на огонь, посолите, дождитесь кипения и отварите макароны. Вам понадобится всего лишь минута.
Кстати, "Телеграф" уже рассказывал, как готовят макароны итальянцы. С этими хитростями вы получите невероятное блюдо.