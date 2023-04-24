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Как слить воду с макарон и не испачкать дуршлаг: одна хитрость избавит вас от лишнего мытья посуды

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Слить макароны без лишней посуды легко
Слить макароны без лишней посуды легко. Фото jisty.com.ua

Этот лайфхак точно упростит вам жизнь

Приготовление макарон дело как будто не хитрое: вскипятил воду, бросил, сварил. Но когда варишь любимые спагетти, возникает небольшая проблема, которая каждый раз выводит многих из себя. В конце варки макарон обязательно нужно сливать воду в раковину.

Обычно берут дуршлаг, переворачивают кастрюлю и быстро сливают через него. На плите – кастрюля, в раковине – грязный дуршлаг, снова мыть кучу посуды. Как смыть макароны без лишней грязной посуды, расскажем вместе с Ukr.Media.

Как смыть воду с макаронами без дуршлага

Поможет нам в этом зубочистка. Попробуйте аккуратно зажать ее между кастрюлей и закрытой крышкой – именно такого отверстия хватит, чтобы слить воду. Жидкость сливается медленнее, но спагетти не проходят через дырку и не оказываются в раковине. У вас — минус одна грязная посуда.

Кстати, спагетти впитывают вкус и запах воды, в которой варятся. Поэтому лучше для пасты выбирайте фильтрованную или бутилированную воду. Во время варки не закрывайте кастрюлю крышкой – это позволит пасте не слипаться. А чтобы макароны не слиплись после варки, не промывайте их водой из-под крана – такое резкое изменение температур ухудшает вкус.

Если же вы пересолили макароны, то не огорчайтесь – их еще можно спасти. Один простой лайфхак – и на столе вкусные спагетти.

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#Макароны #Лайфхак #Дуршлаг #Зубочистка