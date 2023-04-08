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Приготовьте плов с макаронами - и ваши гости не уйдут, пока все не съедят

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Необычный плов из макарон
Необычный плов из макарон. Фото smak.ua

Блюдо получается не менее вкусным, чем традиционный плов.

Что может быть вкуснее потрясающего плова? Сочные кусочки мяса, которые так и тают во рту, и все это перемешано с рисом и овощами.

А что, если вместо риса использовать обычные макароны? Smak утверждает, что мы получим не менее вкусное и сытное блюдо, которое можно легко приготовить на ужин после работы.

Как приготовить плов с макаронами

Ингредиенты

  • куриное мясо 500 гр;
  • макароны 400 гр;
  • лук 1 шт;
  • морковь 1 шт;
  • масло подсолнечное 50 гр;
  • чеснок 7 зубчиков;
  • зира, куркума, кориандр, кинза по вкусу;
  • соль и перец по вкусу.

Способ приготовления

  1. Куриное филе порезать мелкими кубиками.
  2. Обжарить курицу в подсолнечном масле, отложить.
  3. В той же сковороде обжарить лук и морковь соломкой.
  4. Когда овощи начнут приобретать золотистый цвет, вернуть курицу в сковороду и приправить специями.
  5. Туда же добавить неочищенные зубчики чеснока или целую головку, с которой можно снять только верхнюю шелуху.
  6. Обжарить все пару минут, чтобы специи раскрыли свой аромат.
  7. Добавить в сковороду макаронные изделия и влить теплую воду, чтобы макароны были полностью покрыты.
  8. Готовить около 10 минут до готовности макарон. Вытащить чеснок
  9. Перемешать плов и подавать к столу горячим

А вы знали, что можно еще приготовить плов с сухофруктами? Нежное и ароматное блюдо точно придется вам по душе.

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