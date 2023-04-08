Приготовьте плов с макаронами - и ваши гости не уйдут, пока все не съедят
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Блюдо получается не менее вкусным, чем традиционный плов.
Что может быть вкуснее потрясающего плова? Сочные кусочки мяса, которые так и тают во рту, и все это перемешано с рисом и овощами.
А что, если вместо риса использовать обычные макароны? Smak утверждает, что мы получим не менее вкусное и сытное блюдо, которое можно легко приготовить на ужин после работы.
Как приготовить плов с макаронами
Ингредиенты
- куриное мясо 500 гр;
- макароны 400 гр;
- лук 1 шт;
- морковь 1 шт;
- масло подсолнечное 50 гр;
- чеснок 7 зубчиков;
- зира, куркума, кориандр, кинза по вкусу;
- соль и перец по вкусу.
Способ приготовления
- Куриное филе порезать мелкими кубиками.
- Обжарить курицу в подсолнечном масле, отложить.
- В той же сковороде обжарить лук и морковь соломкой.
- Когда овощи начнут приобретать золотистый цвет, вернуть курицу в сковороду и приправить специями.
- Туда же добавить неочищенные зубчики чеснока или целую головку, с которой можно снять только верхнюю шелуху.
- Обжарить все пару минут, чтобы специи раскрыли свой аромат.
- Добавить в сковороду макаронные изделия и влить теплую воду, чтобы макароны были полностью покрыты.
- Готовить около 10 минут до готовности макарон. Вытащить чеснок
- Перемешать плов и подавать к столу горячим
А вы знали, что можно еще приготовить плов с сухофруктами? Нежное и ароматное блюдо точно придется вам по душе.