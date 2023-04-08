Приготовьте плов с макаронами - и ваши гости не уйдут, пока все не съедят

Блюдо получается не менее вкусным, чем традиционный плов.

Что может быть вкуснее потрясающего плова? Сочные кусочки мяса, которые так и тают во рту, и все это перемешано с рисом и овощами.

А что, если вместо риса использовать обычные макароны? Smak утверждает, что мы получим не менее вкусное и сытное блюдо, которое можно легко приготовить на ужин после работы.

Как приготовить плов с макаронами

Ингредиенты

куриное мясо 500 гр;

макароны 400 гр;

лук 1 шт;

морковь 1 шт;

масло подсолнечное 50 гр;

чеснок 7 зубчиков;

зира, куркума, кориандр, кинза по вкусу;

соль и перец по вкусу.

Способ приготовления

Куриное филе порезать мелкими кубиками. Обжарить курицу в подсолнечном масле, отложить. В той же сковороде обжарить лук и морковь соломкой. Когда овощи начнут приобретать золотистый цвет, вернуть курицу в сковороду и приправить специями. Туда же добавить неочищенные зубчики чеснока или целую головку, с которой можно снять только верхнюю шелуху. Обжарить все пару минут, чтобы специи раскрыли свой аромат. Добавить в сковороду макаронные изделия и влить теплую воду, чтобы макароны были полностью покрыты. Готовить около 10 минут до готовности макарон. Вытащить чеснок Перемешать плов и подавать к столу горячим

А вы знали, что можно еще приготовить плов с сухофруктами? Нежное и ароматное блюдо точно придется вам по душе.