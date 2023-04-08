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Приготуйте плов з макаронами — і ваші гості не підуть, доки все не з’їдять

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Незвичайний плов із макаронів
Незвичайний плов із макаронів. Фото smak.ua

Страва виходить не менш смачною, ніж традиційний плов.

Що може бути смачніше приголомшливого плову? Соковиті шматочки м’яса, які так і тануть у роті, і все це перемішано з рисом та овочами.

А якщо замість рису використовувати звичайні макарони? Smak стверджує, що ми отримаємо не менш смачну та ситну страву, яку можна легко приготувати на вечерю після роботи.

Як приготувати плов з макаронами.

Інгредієнти:

  • куряче м’ясо 500 гр;
  • макарони 400 гр;
  • цибуля 1 шт;
  • морква 1 шт;
  • олія соняшникова 50 гр;
  • часник 7 зубчиків;
  • зіра, куркума, коріандр, кінза до смаку;
  • сіль та перець на смак.

Спосіб приготування

  1. Куряче філе нарізати дрібними кубиками.
  2. Обсмажити курку в олії, відкласти.
  3. У тій же сковороді обсмажити цибулю та моркву соломкою.
  4. Коли овочі почнуть набувати золотистого кольору, повернути курку в сковороду і приправити спеціями.
  5. Туди ж додати неочищені зубчики часнику або цілу голівку, з якої можна зняти тільки верхнє лушпиння.
  6. Обсмажити всі кілька хвилин, щоб спеції розкрили свій аромат.
  7. Додати в сковороду макарони та влити теплу воду, щоб макарони були повністю покриті.
  8. Готувати близько 10 хвилин до готовності макаронів. Витягнути часник
  9. Перемішати плов і подавати гарячим до столу

А ви знали, що можна ще приготувати плов із сухофруктами ? Ніжна та ароматна страва точно припаде вам до душі.

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