Приготуйте плов з макаронами — і ваші гості не підуть, доки все не з’їдять
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Страва виходить не менш смачною, ніж традиційний плов.
Що може бути смачніше приголомшливого плову? Соковиті шматочки м’яса, які так і тануть у роті, і все це перемішано з рисом та овочами.
А якщо замість рису використовувати звичайні макарони? Smak стверджує, що ми отримаємо не менш смачну та ситну страву, яку можна легко приготувати на вечерю після роботи.
Як приготувати плов з макаронами.
Інгредієнти:
- куряче м’ясо 500 гр;
- макарони 400 гр;
- цибуля 1 шт;
- морква 1 шт;
- олія соняшникова 50 гр;
- часник 7 зубчиків;
- зіра, куркума, коріандр, кінза до смаку;
- сіль та перець на смак.
Спосіб приготування
- Куряче філе нарізати дрібними кубиками.
- Обсмажити курку в олії, відкласти.
- У тій же сковороді обсмажити цибулю та моркву соломкою.
- Коли овочі почнуть набувати золотистого кольору, повернути курку в сковороду і приправити спеціями.
- Туди ж додати неочищені зубчики часнику або цілу голівку, з якої можна зняти тільки верхнє лушпиння.
- Обсмажити всі кілька хвилин, щоб спеції розкрили свій аромат.
- Додати в сковороду макарони та влити теплу воду, щоб макарони були повністю покриті.
- Готувати близько 10 хвилин до готовності макаронів. Витягнути часник
- Перемішати плов і подавати гарячим до столу
А ви знали, що можна ще приготувати плов із сухофруктами ? Ніжна та ароматна страва точно припаде вам до душі.