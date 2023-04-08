Приготуйте плов з макаронами — і ваші гості не підуть, доки все не з’їдять

Страва виходить не менш смачною, ніж традиційний плов.

Що може бути смачніше приголомшливого плову? Соковиті шматочки м’яса, які так і тануть у роті, і все це перемішано з рисом та овочами.

А якщо замість рису використовувати звичайні макарони? Smak стверджує, що ми отримаємо не менш смачну та ситну страву, яку можна легко приготувати на вечерю після роботи.

Як приготувати плов з макаронами.

Інгредієнти:

куряче м’ясо 500 гр;

макарони 400 гр;

цибуля 1 шт;

морква 1 шт;

олія соняшникова 50 гр;

часник 7 зубчиків;

зіра, куркума, коріандр, кінза до смаку;

сіль та перець на смак.

Спосіб приготування

Куряче філе нарізати дрібними кубиками. Обсмажити курку в олії, відкласти. У тій же сковороді обсмажити цибулю та моркву соломкою. Коли овочі почнуть набувати золотистого кольору, повернути курку в сковороду і приправити спеціями. Туди ж додати неочищені зубчики часнику або цілу голівку, з якої можна зняти тільки верхнє лушпиння. Обсмажити всі кілька хвилин, щоб спеції розкрили свій аромат. Додати в сковороду макарони та влити теплу воду, щоб макарони були повністю покриті. Готувати близько 10 хвилин до готовності макаронів. Витягнути часник Перемішати плов і подавати гарячим до столу

А ви знали, що можна ще приготувати плов із сухофруктами ? Ніжна та ароматна страва точно припаде вам до душі.