Чищений чи ні: який часник додасть плову аромату

"Часникові" нюанси плову

Традиційний плов – популярна страва східної кухні, яку можна легко приготувати вдома. Для того, щоб плов вийшов ароматним, до нього додають часник.

Саме він надає страві неповторного пряного аромату. Однак у цьому питанні дуже важливо дотримуватися міри. Якщо переборщити або покласти його не в той час, то плов набуває різкого неприємного запаху і зіпсується смак рису. Розібратися у всіх нюансах нам допоможе Ukr.media.

Чи потрібно чистити часник у плов

Під час приготування страви у плов кладуть одну головку. Якщо ви не бажаєте отримати смак вареного часнику, то чистити його не варто. Рекомендується зняти тільки верхній шар лушпиння. Саме так готують справжній плов.

Додавати часник необхідно в кінці приготування плову та злегка присипати рисом. Тоді смак та аромат часнику не буде нав’язливим, а лише додасть аромату.

Залишаємо плов настоюватися під кришкою 15 хвилин і прибираємо часник перед подачею зі страви. Якщо дотримуватися цього правила, то на смак плов вийде таким, яким ви його любите — пряним, з часниковим та м’ясним ароматом. А от якщо не прибрати часник, страва може гірчити.

До речі, плов можна приготувати ще й із сухофруктами. Ніжний та пряний, він сподобається вам не менше класичного.