Якщо класичного вже не хочеться: рецепт плову з м’ясом та сухофруктами
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Ніжне і ароматне точно припаде вам до душі
Класичний плов — страва, основу якої складають рис та м’ясо. Він смачний і легко готується, тому східна страва міцно увійшла до нашої кухні.
А чи знали ви, що до плову також додають сухофрукти? Таку страву готують в Азербайджані й називається вона мусамба. Спробуємо сьогодні приготувати мусамбу по рецепту Shuba.life. Тут в основі баранина, рис та сухофрукти, а смак виходить ніжним та пряним. Його можна їсти з простими хлібними коржами.
Як приготувати плов із сухофруктами.
Інгредієнти на 4 порції:
- рис басматі — 150 г;
- баранина — 200 г;
- м’ясний бульйон — 2 ст.;
- масло топлене — 100 г;
- цибуля ріпчаста — 80 г;
- чорнослив 50 г;
- курага — 20 г;
- шафран, мелена кориця, сіль, перець чорний мелений — за смаком.
Спосіб приготування:
- Баранину наріжте на рівні порційні шматочки й обсмажте на топленому маслі в казані або сковороді на слабкому вогні.
- Додайте м’ясний бульйон, нарізану цибулю, чорнослив, шафран та корицю і тушкуйте до готовності м’яса. Посоліть і поперчіть.
- Окремо відваріть рис. Частину зафарбуйте настойкою шафрану. Під час подачі викладіть розсипчастий рис гіркою, зверху – рис, пофарбований настоєм шафрану. Зверху шматочки баранини з підливою. Прикрасьте сухофруктами.
Якщо ви хочете пофантазувати, можна приготувати класичний плов у рукаві. До того ж робити його дуже швидко.