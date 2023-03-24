Якщо класичного вже не хочеться: рецепт плову з м’ясом та сухофруктами

Ніжне і ароматне точно припаде вам до душі

Класичний плов — страва, основу якої складають рис та м’ясо. Він смачний і легко готується, тому східна страва міцно увійшла до нашої кухні.

А чи знали ви, що до плову також додають сухофрукти? Таку страву готують в Азербайджані й називається вона мусамба. Спробуємо сьогодні приготувати мусамбу по рецепту Shuba.life. Тут в основі баранина, рис та сухофрукти, а смак виходить ніжним та пряним. Його можна їсти з простими хлібними коржами.

Як приготувати плов із сухофруктами.

Інгредієнти на 4 порції:

рис басматі — 150 г;

баранина — 200 г;

м’ясний бульйон — 2 ст.;

масло топлене — 100 г;

цибуля ріпчаста — 80 г;

чорнослив 50 г;

курага — 20 г;

шафран, мелена кориця, сіль, перець чорний мелений — за смаком.

Спосіб приготування:

Баранину наріжте на рівні порційні шматочки й обсмажте на топленому маслі в казані або сковороді на слабкому вогні. Додайте м’ясний бульйон, нарізану цибулю, чорнослив, шафран та корицю і тушкуйте до готовності м’яса. Посоліть і поперчіть. Окремо відваріть рис. Частину зафарбуйте настойкою шафрану. Під час подачі викладіть розсипчастий рис гіркою, зверху – рис, пофарбований настоєм шафрану. Зверху шматочки баранини з підливою. Прикрасьте сухофруктами.

Якщо ви хочете пофантазувати, можна приготувати класичний плов у рукаві. До того ж робити його дуже швидко.