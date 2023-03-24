Если классического уже не хочется: рецепт плова с мясом и сухофруктами
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Нежное и ароматное точно придется вам по душе
Классический плов — блюдо, основу которого составляют рис и мясо. Он вкусный и легко готовится, поэтому восточное блюдо прочно вошло в нашу кухню.
А знали ли вы, что в плов также добавляют сухофрукты? Такое блюдо готовят в Азербайджане и называется оно мусамба. Попробуем сегодня приготовить мусамбу по рецепту Shuba.life. Здесь в основе баранина, рис и сухофрукты, а вкус получается нежным и пряным. Его можно кушать с простыми хлебными лепешками.
Как приготовить плов с сухофруктами
Ингредиенты на 4 порции:
- рис басмати — 150 г;
- баранина — 200 г;
- мясной бульон — 2 ст.;
- масло топленое — 100 г;
- лук репчатый — 80 г;
- чернослив 50 г;
- курага — 20 г;
- шафран, молотая корица, соль, перец черный молотый — по вкусу.
Способ приготовления:
- Баранину нарежьте на равные порционные кусочки и обжарьте на топленом масле в котле или на сковороде на слабом огне.
- Добавьте мясной бульон, нарезанный лук, чернослив, шафран и корицу и тушите до готовности мяса. Посолите и поперчите.
- Отдельно отварите рис. Часть закрасьте настойкой шафрана. При подаче выложите рассыпчатый рис горкой, сверху – рис, окрашенный настоем шафрана. Сверху кусочки баранины с подливкой. Украсьте сухофруктами.
Если вы хотите пофантазировать, можно приготовить классический плов в рукаве. К тому же сделать его очень быстро.