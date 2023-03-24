Если классического уже не хочется: рецепт плова с мясом и сухофруктами

Нежное и ароматное точно придется вам по душе

Классический плов — блюдо, основу которого составляют рис и мясо. Он вкусный и легко готовится, поэтому восточное блюдо прочно вошло в нашу кухню.

А знали ли вы, что в плов также добавляют сухофрукты? Такое блюдо готовят в Азербайджане и называется оно мусамба. Попробуем сегодня приготовить мусамбу по рецепту Shuba.life. Здесь в основе баранина, рис и сухофрукты, а вкус получается нежным и пряным. Его можно кушать с простыми хлебными лепешками.

Как приготовить плов с сухофруктами

Ингредиенты на 4 порции:

рис басмати — 150 г;

баранина — 200 г;

мясной бульон — 2 ст.;

масло топленое — 100 г;

лук репчатый — 80 г;

чернослив 50 г;

курага — 20 г;

шафран, молотая корица, соль, перец черный молотый — по вкусу.

Способ приготовления:

Баранину нарежьте на равные порционные кусочки и обжарьте на топленом масле в котле или на сковороде на слабом огне. Добавьте мясной бульон, нарезанный лук, чернослив, шафран и корицу и тушите до готовности мяса. Посолите и поперчите. Отдельно отварите рис. Часть закрасьте настойкой шафрана. При подаче выложите рассыпчатый рис горкой, сверху – рис, окрашенный настоем шафрана. Сверху кусочки баранины с подливкой. Украсьте сухофруктами.

Если вы хотите пофантазировать, можно приготовить классический плов в рукаве. К тому же сделать его очень быстро.