Уникальное дополнение к блинам — за копейки: варим сиреневый сироп
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Готовится очень просто
Цветы сирени – это не только красивый букет. Когда они цветут, можно приготовить массу всего вкусного. К примеру, вкусный сироп к десертам. Добавьте его вместо сахара к карамельному кофе – и напиток будет иметь аромат весны в любое время года.
Мелкие цветы придают совсем немного своего тонкого аромата. Сироп чем-то напоминает свежий липовый мед. Цветы следует собирать подальше от дорог, лучше всего в сельской местности. Рецептом поделились на портале "Эспрессо.Запад".
Ингредиенты:
- цветы сирени – 2 стакана (без стеблей)
- сахар – 1 стакан
- вода – 1 стакан
Способ приготовления:
- Сначала смешиваем воду с сахаром в кастрюле и кипятим, пока сахар не растворится. Когда это произойдет, добавьте чистые и подсушенные цветы сирени.
- Аккуратно размешайте массу и накройте крышкой. Убавьте огонь и варите еще примерно 5 минут.
- По этому времени снимаем кастрюлю с огня. Оставляем сироп охлаждаться под крышкой на 6 – 8 часов. За это время цветочная эссенция сирени идеально просочится в сироп.
- Когда жидкость остыла и выстояла, процедите ее с помощью мелкого ситечка. Перелейте процеженный сироп в стеклянную банку или бутылку для сиропа и храните в холодильнике, однако не дольше месяца.
Если хотите смаковать всю зиму, банки следует простерилизовать, а процеженный сироп – финально проварить. Тогда вы сможете даже в январе поливать вкусные блины пахнущим весной сиропом.