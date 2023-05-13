Самый быстрый рецепт намазки: как приготовить пасту из скумбрии и творога

Попробуйте — и вы не пожалеете!

Если вы ожидаете гостей или планируете праздник, без закусок не обойтись. Именно для таких существуют бутерброды, канапе и корзинки из теста с самыми разнообразными начинками. Давайте попробуем приготовить закуску с пастой рыбы и творога.

Бутербродная паста на основе скумбрии по рецепту Shuba обладает очень нежным вкусом. Горчица, зеленый лук и укроп сделают блюдо незабываемым.

Как приготовить бутербродную пасту из рыбы и сыра

Ингредиенты на 4 порции:

скумбрия — 400 г;

творог кисломолочный — 250 г;

йогурт без наполнителя — 150 г;

горчица — 20 г;

зеленый лук — 15 г;

укроп, пучок — 1/2 шт.;

соль, перец черный молотый — по вкусу.

Способ приготовления:

С рыбы снимите шкурку, отсоедините филе от костей и измельчите его. Зеленый лук помойте и мелко нашинкуйте. Укроп помойте, обсушите и измельчите. Кисломолочный творог разотрите с йогуртом. Добавьте измельченную рыбу, лук, укроп, горчицу, посолите, поперчите и перемешайте хорошо массу. Кстати, скумбрию можно заменить любой рыбой, консервированной в масле. Поместите рыбную пасту в холодильник на 30 мин. Затем подавайте на ломтиках белого или цельнозернового хлеба. Украсьте укропом или зеленым луком.

Это не единственный вариант сделать из скумбрии невероятную закуску. Ее можно засолить с помощью нескольких ингредиентов.