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Самый быстрый рецепт намазки: как приготовить пасту из скумбрии и творога

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Паста из рыбы и творога станет постоянной в вашем меню
Паста из рыбы и творога станет постоянной в вашем меню. Фото shuba.life

Попробуйте — и вы не пожалеете!

Если вы ожидаете гостей или планируете праздник, без закусок не обойтись. Именно для таких существуют бутерброды, канапе и корзинки из теста с самыми разнообразными начинками. Давайте попробуем приготовить закуску с пастой рыбы и творога.

Бутербродная паста на основе скумбрии по рецепту Shuba обладает очень нежным вкусом. Горчица, зеленый лук и укроп сделают блюдо незабываемым.

Как приготовить бутербродную пасту из рыбы и сыра

Ингредиенты на 4 порции:

  • скумбрия — 400 г;
  • творог кисломолочный — 250 г;
  • йогурт без наполнителя — 150 г;
  • горчица — 20 г;
  • зеленый лук — 15 г;
  • укроп, пучок — 1/2 шт.;
  • соль, перец черный молотый — по вкусу.

Способ приготовления:

  1. С рыбы снимите шкурку, отсоедините филе от костей и измельчите его. Зеленый лук помойте и мелко нашинкуйте. Укроп помойте, обсушите и измельчите.
  2. Кисломолочный творог разотрите с йогуртом. Добавьте измельченную рыбу, лук, укроп, горчицу, посолите, поперчите и перемешайте хорошо массу. Кстати, скумбрию можно заменить любой рыбой, консервированной в масле.
  3. Поместите рыбную пасту в холодильник на 30 мин. Затем подавайте на ломтиках белого или цельнозернового хлеба. Украсьте укропом или зеленым луком.

Это не единственный вариант сделать из скумбрии невероятную закуску. Ее можно засолить с помощью нескольких ингредиентов.

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