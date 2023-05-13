Самый быстрый рецепт намазки: как приготовить пасту из скумбрии и творога
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Попробуйте — и вы не пожалеете!
Если вы ожидаете гостей или планируете праздник, без закусок не обойтись. Именно для таких существуют бутерброды, канапе и корзинки из теста с самыми разнообразными начинками. Давайте попробуем приготовить закуску с пастой рыбы и творога.
Бутербродная паста на основе скумбрии по рецепту Shuba обладает очень нежным вкусом. Горчица, зеленый лук и укроп сделают блюдо незабываемым.
Как приготовить бутербродную пасту из рыбы и сыра
Ингредиенты на 4 порции:
- скумбрия — 400 г;
- творог кисломолочный — 250 г;
- йогурт без наполнителя — 150 г;
- горчица — 20 г;
- зеленый лук — 15 г;
- укроп, пучок — 1/2 шт.;
- соль, перец черный молотый — по вкусу.
Способ приготовления:
- С рыбы снимите шкурку, отсоедините филе от костей и измельчите его. Зеленый лук помойте и мелко нашинкуйте. Укроп помойте, обсушите и измельчите.
- Кисломолочный творог разотрите с йогуртом. Добавьте измельченную рыбу, лук, укроп, горчицу, посолите, поперчите и перемешайте хорошо массу. Кстати, скумбрию можно заменить любой рыбой, консервированной в масле.
- Поместите рыбную пасту в холодильник на 30 мин. Затем подавайте на ломтиках белого или цельнозернового хлеба. Украсьте укропом или зеленым луком.
Это не единственный вариант сделать из скумбрии невероятную закуску. Ее можно засолить с помощью нескольких ингредиентов.