Просто смешайте фарш с кефиром: вкусный ужин на всю семью в считанные минуты
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Все будут в восторге от такого ужина
Котлеты, пусть и очень вкусные, часто надоедают. В таком случае на помощь придет этот необычный рецепт мясных оладий. С ними не придется долго возиться у плиты – достаточно просто смешать фарш с кефиром.
Подойдет любой фарш. также можно экспериментировать с добавками, такими как зелень, грибы или чеснок. Рецептом поделились на портале ProstoWay.
Ингредиенты:
- куриный фарш – 600 г;
- лук – 2 шт.;
- мука – 4 ст. л.;
- яйца – 2 шт.;
- кефир – 500 мл;
- растительное масло – 70 мл;
- соль и специи по вкусу.
Как готовить:
- Очищенный лук мелко шинкуем. Смешиваем его с фаршем и добавляем яйца. Затем все размешиваем до однородной массы, добавляем соль и специи.
- Готовую смесь заливаем кефиром и тщательно перемешиваем. Потом – добавляем муку.
- Тесто нужно замесить так, чтобы оно имело консистенцию густой сметаны. Можно также добавить размоченный в кефире батон, но это на любителя.
- После этого можно начинать жарить мясные оладьи. Они жарятся на разогретой сковороде с маслом на среднем огне. Цель – золотистая аппетитная корочка с обеих сторон.
Такие оладьи получаются очень вкусными и ароматными. Если хотите, можно добавить просто к тесту немного зелени. К столу они подаются с соусом, который вам нравится, или с картофельным пюре.