Просто смешайте фарш с кефиром: вкусный ужин на всю семью в считанные минуты

Все будут в восторге от такого ужина

Котлеты, пусть и очень вкусные, часто надоедают. В таком случае на помощь придет этот необычный рецепт мясных оладий. С ними не придется долго возиться у плиты – достаточно просто смешать фарш с кефиром.

Подойдет любой фарш. также можно экспериментировать с добавками, такими как зелень, грибы или чеснок. Рецептом поделились на портале ProstoWay.

Ингредиенты:

куриный фарш – 600 г;

лук – 2 шт.;

мука – 4 ст. л.;

яйца – 2 шт.;

кефир – 500 мл;

растительное масло – 70 мл;

соль и специи по вкусу.

Как готовить:

Очищенный лук мелко шинкуем. Смешиваем его с фаршем и добавляем яйца. Затем все размешиваем до однородной массы, добавляем соль и специи. Готовую смесь заливаем кефиром и тщательно перемешиваем. Потом – добавляем муку. Тесто нужно замесить так, чтобы оно имело консистенцию густой сметаны. Можно также добавить размоченный в кефире батон, но это на любителя. После этого можно начинать жарить мясные оладьи. Они жарятся на разогретой сковороде с маслом на среднем огне. Цель – золотистая аппетитная корочка с обеих сторон.

Такие оладьи получаются очень вкусными и ароматными. Если хотите, можно добавить просто к тесту немного зелени. К столу они подаются с соусом, который вам нравится, или с картофельным пюре.