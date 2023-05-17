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Просто смешайте фарш с кефиром: вкусный ужин на всю семью в считанные минуты

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Автор
Блюдо нравится и взрослым, и детям
Блюдо нравится и взрослым, и детям. Фото today.ua

Все будут в восторге от такого ужина

Котлеты, пусть и очень вкусные, часто надоедают. В таком случае на помощь придет этот необычный рецепт мясных оладий. С ними не придется долго возиться у плиты – достаточно просто смешать фарш с кефиром.

Подойдет любой фарш. также можно экспериментировать с добавками, такими как зелень, грибы или чеснок. Рецептом поделились на портале ProstoWay.

Ингредиенты:

  • куриный фарш – 600 г;
  • лук – 2 шт.;
  • мука – 4 ст. л.;
  • яйца – 2 шт.;
  • кефир – 500 мл;
  • растительное масло – 70 мл;
  • соль и специи по вкусу.

Как готовить:

  1. Очищенный лук мелко шинкуем. Смешиваем его с фаршем и добавляем яйца. Затем все размешиваем до однородной массы, добавляем соль и специи.
  2. Готовую смесь заливаем кефиром и тщательно перемешиваем. Потом – добавляем муку.
  3. Тесто нужно замесить так, чтобы оно имело консистенцию густой сметаны. Можно также добавить размоченный в кефире батон, но это на любителя.
  4. После этого можно начинать жарить мясные оладьи. Они жарятся на разогретой сковороде с маслом на среднем огне. Цель – золотистая аппетитная корочка с обеих сторон.

Такие оладьи получаются очень вкусными и ароматными. Если хотите, можно добавить просто к тесту немного зелени. К столу они подаются с соусом, который вам нравится, или с картофельным пюре.

Теги:
#Рецепт #Фарш #Оладьи