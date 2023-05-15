Без молока и масла: нежнейшее картофельное пюре готовится не так, как мы привыкли

Один продукт полностью изменяет вкус картофеля

Мы привыкли готовить картофельное пюре с молоком и маслом. Однако можно поучиться у турецких поваров, не использующих их в рецепте. Нежное блюдо получается после добавления секретного ингредиента.

Путешественники замечают, что в Турции вкус "пюрешки" отличается от того, к которому мы привыкли. А все потому, что местные кулинары соблюдают другую технологию приготовления, сообщает Today.ua.

Ингредиенты:

Картофель

Нежирный белый йогурт – один стакан

Соль, черный перец — по вкусу

Способ приготовления:

Традиционно чистим и хорошо промываем картофель. Нарезаем его на удобные ломтики и ставим вариться. Воду в кастрюле, где варится картофель, нужно посолить только после ее закипания. Когда картофель сварится, сливаем воду. Вливаем в будущее пюре йогурт и интенсивно разминаем картофелемялкой. Можно добавить немного черного перца.

Такое пюре получается удивительно нежным — буквально тает во рту. Стоит хоть раз попробовать пюре с йогуртом — и вы откажетесь от любых альтернативных компонентов. Гарнир идеально сочетается с любым видом мяса и рыбы, а также легкими салатами.