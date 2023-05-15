Без молока та масла: найніжніше картопляне пюре готується не так, як ми звикли

Один продукт повністю змінює смак картоплі

Ми звикли готувати картопляне пюре з молоком та маслом. Однак можна повчитися у турецьких кухарів, які не використовують їх у рецепті. Ніжна страва виходить після додавання "секретних" інгредієнтів.

Подорожуючі помічають, що у Туреччині смак "пюрешки" відрізняється від того, до якого ми призвичаїлись. А все тому, що місцеві кулінари дотримуються іншої технології приготування, повідомляє Today.ua.

Інгредієнти:

Картопля

Нежирний білий йогурт — одна склянка

Сіль, чорний перець — до смаку

Спосіб приготування:

Традиційно чистимо і добре промиваємо картоплю. Нарізаємо її на зручні скибочки і ставимо варитися. Воду в каструлі, де вариться картопля, потрібно посолити лише після її закипання. Коли картопля звариться, зливаємо воду. Вливаємо у неї йогурт та інтенсивно розминаємо картоплем’ялкою. Можна додати трохи чорного перцю.

Таке пюре виходить напрочуд ніжним — буквально тане в роті. Варто хоч раз спробувати пюре з йогуртом — і ви відмовитесь від будь-яких альтернативних компонентів. Гарнір ідеально поєднується з будь-яким видом м'яса та риби, а також з легкими салатами.