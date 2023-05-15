Без молока та масла: найніжніше картопляне пюре готується не так, як ми звикли
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Один продукт повністю змінює смак картоплі
Ми звикли готувати картопляне пюре з молоком та маслом. Однак можна повчитися у турецьких кухарів, які не використовують їх у рецепті. Ніжна страва виходить після додавання "секретних" інгредієнтів.
Подорожуючі помічають, що у Туреччині смак "пюрешки" відрізняється від того, до якого ми призвичаїлись. А все тому, що місцеві кулінари дотримуються іншої технології приготування, повідомляє Today.ua.
Інгредієнти:
- Картопля
- Нежирний білий йогурт — одна склянка
- Сіль, чорний перець — до смаку
Спосіб приготування:
- Традиційно чистимо і добре промиваємо картоплю. Нарізаємо її на зручні скибочки і ставимо варитися. Воду в каструлі, де вариться картопля, потрібно посолити лише після її закипання.
- Коли картопля звариться, зливаємо воду. Вливаємо у неї йогурт та інтенсивно розминаємо картоплем’ялкою. Можна додати трохи чорного перцю.
Таке пюре виходить напрочуд ніжним — буквально тане в роті. Варто хоч раз спробувати пюре з йогуртом — і ви відмовитесь від будь-яких альтернативних компонентів. Гарнір ідеально поєднується з будь-яким видом м'яса та риби, а також з легкими салатами.