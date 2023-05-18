Забудете даже о мясном: как приготовить шашлык из печени
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Вкусный и ароматный печеночный шашлык влюбит в себя всех
Обычно классический шашлык готовят из мяса, но сейчас уже придумали многие другие варианты этого блюда. Например, вегетарианцы могут полакомиться шашлыком из овощей и грибов, а любители рыбы – самым вкусным рыбным блюдом.
Если вы любите мясные продукты, но хотите чего-нибудь необычного, можно попробовать шашлык из печени по рецепту "Смач". Это очень полезное блюдо, содержащее множество витаминов, минералов и аминокислот. Если печень готовить на огне, то в ней раскрывается особый вкус и аромат. Потому берем необходимые продукты и начинаем.
Как приготовить шашлык из печени
Ингредиенты:
- баранья печень – 500 г;
- красный перец – 1 шт.;
- головка лука – 3 шт.;
- сальник;
- соль;
- кинза, зира.
Способ приготовления:
- Снять тонкую плёнку с печени и убрать желчные протоки. Нарезать ломтиками весом 50-60 г каждый.
- Положить в сальник нарезанные части печени.
- Печень подсолить и присыпать специями.
- Каждый кусочек завернуть в сальник, сложить в миску и добавить нарезанный лук.
- Измельчить кинзу, добавить в миску к основному блюду.
- Оставить на 1-2 часа в прохладном месте.
- Обжарить куски бараньей печени над раскаленными углями 10-15 минут.
Ранее мы рассказывали, как правильно очищать печень перед приготовлением. Небольшие хитрости повлияют на вкус блюд.