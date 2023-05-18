Забудете даже о мясном: как приготовить шашлык из печени

Вкусный и ароматный печеночный шашлык влюбит в себя всех

Обычно классический шашлык готовят из мяса, но сейчас уже придумали многие другие варианты этого блюда. Например, вегетарианцы могут полакомиться шашлыком из овощей и грибов, а любители рыбы – самым вкусным рыбным блюдом.

Если вы любите мясные продукты, но хотите чего-нибудь необычного, можно попробовать шашлык из печени по рецепту "Смач". Это очень полезное блюдо, содержащее множество витаминов, минералов и аминокислот. Если печень готовить на огне, то в ней раскрывается особый вкус и аромат. Потому берем необходимые продукты и начинаем.

Как приготовить шашлык из печени

Ингредиенты:

баранья печень – 500 г;

красный перец – 1 шт.;

головка лука – 3 шт.;

сальник;

соль;

кинза, зира.

Способ приготовления:

Снять тонкую плёнку с печени и убрать желчные протоки. Нарезать ломтиками весом 50-60 г каждый. Положить в сальник нарезанные части печени. Печень подсолить и присыпать специями. Каждый кусочек завернуть в сальник, сложить в миску и добавить нарезанный лук. Измельчить кинзу, добавить в миску к основному блюду. Оставить на 1-2 часа в прохладном месте. Обжарить куски бараньей печени над раскаленными углями 10-15 минут.

Ранее мы рассказывали, как правильно очищать печень перед приготовлением. Небольшие хитрости повлияют на вкус блюд.