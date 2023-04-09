Будет вдвое вкуснее: как правильно зачищать куриную печень

Достаточно специфический ингредиент

Из печени готовится множество аппетитных и полезных блюд. Если вам нравится вкус этого продукта, обязательно попробуйте приготовить печень в сметанном соусе с чесноком.

На портале "Мама.укр" рассказали, как просто и быстро подготовить печень птицы или животного к путешествию в блюдо. Это очень важный этап, от которого зависит вкус продукта.

Зачищаем печень перед приготовлением

Некоторые кулинары просто промывают ее и пускают в ход. Но это не совсем верно. Любые блюда с таким продуктом почти наверняка получатся невкусными – горькими, да еще и с волокнами, которые тяжело жевать.

Снимаем пленку

Некрасивые и упругие пленки – первая сложность в подготовке субпродукта. Их нужно снять.

Проще всего снимается некрасивая белая пленка из свежей печени – достаточно ошпарить кипятком. Можно еще на несколько секунд опустить печень в кастрюлю с горячей водой. Надрежьте немного пленку с одного края и потяните за нее.

Избавляем печень от горечи

После того как сняли пленку, осмотрите кусочек со всех сторон на предмет кровяных сгустков. Если вы найдете, аккуратно удалите. Затем кусочки кладут на 15-20 минут в сосуд с холодной подсоленной водой – она вытащит остатки горечи. Теперь печень можно готовить.

Теперь вы знаете, как чистить куриную печень, и точно сумеете ее приготовить так вкусно, что у гостей за ушами будет лещать. Особенно важно соблюдать эти правила, готовя нежные паштеты.