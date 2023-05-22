Из одного яйца и яблока можно приготовить гору вкусности
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Эти яблочные пончики – идеальный вариант, если в холодильнике есть яблоко
Блюда из яблок – это всегда о домашней выпечке. Если вы уже готовили невероятный насыпной пирог, обязательно обратите внимание на этот рецепт яблочных пончиков. С ним вы всегда будете знать, что сделать с одним яблоком, которое сиротливо осталось в холодильнике.
Пончики готовятся очень просто – на сковороде. Этим быстрым рецептом поделились на портале "Школа Жизни".
Ингредиенты:
- яблоко – 1 шт
- мука – 5 столовых ложек
- яйца – 1 шт
- йогурт/кефир/ряженка/сметана – 150гр
- сок лимона – 1 чайная ложка
- сахар – 1,5 столовые ложки (можно больше или меньше, зависит от сладости яблок)
- разрыхлитель теста – 0,5 чайной ложки
Пошаговый рецепт приготовления:
- Сначала приготовим тесто, а затем займемся яблоками. В миску просеиваем муку и разрыхлитель. Добавляем сахар и перемешиваем.
- Вливаем лимонный сок. Добавляем баночку белого натурального йогурта без добавок. Йогурт можно заменить густым кефиром, ряженкой и даже сметаной.
- Размешиваем массу до получения однородного теста. Добавляем яйцо и натертое на терке яблоко. Можно добавить в тесто корицу или ванильный сахар.
- Тесто должно получиться немного гуще, чем на оладьи. Если слишком редкое — добавьте еще немного муки.
- Наливаем в сковороду растительное масло. Его должно быть много. Когда оно разогреется, ложкой выкладываем горкой тесто. Во время жарки оно поднимается, и получается форма, похожая на шарик. Жарим до румяности со всех сторон на среднем огне.
Готовые пончики нужно выкладываем на бумажные полотенца, чтобы впиталось масло. Посыпаем сахарной пудрой – и готово. Если будет вдохновение, попытайтесь приготовить меренговый рулет.