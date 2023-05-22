Из одного яйца и яблока можно приготовить гору вкусности

Эти яблочные пончики – идеальный вариант, если в холодильнике есть яблоко

Блюда из яблок – это всегда о домашней выпечке. Если вы уже готовили невероятный насыпной пирог, обязательно обратите внимание на этот рецепт яблочных пончиков. С ним вы всегда будете знать, что сделать с одним яблоком, которое сиротливо осталось в холодильнике.

Пончики готовятся очень просто – на сковороде. Этим быстрым рецептом поделились на портале "Школа Жизни".

Ингредиенты:

яблоко – 1 шт

мука – 5 столовых ложек

яйца – 1 шт

йогурт/кефир/ряженка/сметана – 150гр

сок лимона – 1 чайная ложка

сахар – 1,5 столовые ложки (можно больше или меньше, зависит от сладости яблок)

разрыхлитель теста – 0,5 чайной ложки

Пошаговый рецепт приготовления:

Сначала приготовим тесто, а затем займемся яблоками. В миску просеиваем муку и разрыхлитель. Добавляем сахар и перемешиваем. Вливаем лимонный сок. Добавляем баночку белого натурального йогурта без добавок. Йогурт можно заменить густым кефиром, ряженкой и даже сметаной. Размешиваем массу до получения однородного теста. Добавляем яйцо и натертое на терке яблоко. Можно добавить в тесто корицу или ванильный сахар. Тесто должно получиться немного гуще, чем на оладьи. Если слишком редкое — добавьте еще немного муки. Наливаем в сковороду растительное масло. Его должно быть много. Когда оно разогреется, ложкой выкладываем горкой тесто. Во время жарки оно поднимается, и получается форма, похожая на шарик. Жарим до румяности со всех сторон на среднем огне.

Готовые пончики нужно выкладываем на бумажные полотенца, чтобы впиталось масло. Посыпаем сахарной пудрой – и готово. Если будет вдохновение, попытайтесь приготовить меренговый рулет.