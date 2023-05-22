Укр

Из одного яйца и яблока можно приготовить гору вкусности

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Автор
Очень вкусное блюдо за несколько минут
Очень вкусное блюдо за несколько минут. Фото Реалист

Эти яблочные пончики – идеальный вариант, если в холодильнике есть яблоко

Блюда из яблок – это всегда о домашней выпечке. Если вы уже готовили невероятный насыпной пирог, обязательно обратите внимание на этот рецепт яблочных пончиков. С ним вы всегда будете знать, что сделать с одним яблоком, которое сиротливо осталось в холодильнике.

Пончики готовятся очень просто – на сковороде. Этим быстрым рецептом поделились на портале "Школа Жизни".

Ингредиенты:

  • яблоко – 1 шт
  • мука – 5 столовых ложек
  • яйца – 1 шт
  • йогурт/кефир/ряженка/сметана – 150гр
  • сок лимона – 1 чайная ложка
  • сахар – 1,5 столовые ложки (можно больше или меньше, зависит от сладости яблок)
  • разрыхлитель теста – 0,5 чайной ложки

Пошаговый рецепт приготовления:

  1. Сначала приготовим тесто, а затем займемся яблоками. В миску просеиваем муку и разрыхлитель. Добавляем сахар и перемешиваем.
  2. Вливаем лимонный сок. Добавляем баночку белого натурального йогурта без добавок. Йогурт можно заменить густым кефиром, ряженкой и даже сметаной.
  3. Размешиваем массу до получения однородного теста. Добавляем яйцо и натертое на терке яблоко. Можно добавить в тесто корицу или ванильный сахар.
  4. Тесто должно получиться немного гуще, чем на оладьи. Если слишком редкое — добавьте еще немного муки.
  5. Наливаем в сковороду растительное масло. Его должно быть много. Когда оно разогреется, ложкой выкладываем горкой тесто. Во время жарки оно поднимается, и получается форма, похожая на шарик. Жарим до румяности со всех сторон на среднем огне.

Готовые пончики нужно выкладываем на бумажные полотенца, чтобы впиталось масло. Посыпаем сахарной пудрой – и готово. Если будет вдохновение, попытайтесь приготовить меренговый рулет.

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#Рецепт #Яблоки #Десерт #Пончики