Кулинарный джек-пот на ужин: потрясающий рецепт фрикаделек с грибами в сливочном соусе
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Накормить всю семью — дело простое
Дуэт грибов и сливок — настоящий джекпот в кулинарном мире. Это беспроигрышное сочетание выгодно подчеркнет вкус любого блюда.
А сочные фрикадельки с грибами в сливочном соусе по рецепту Shuba — это вообще кулинарный джек-пот. Нежности и шарма им придаст сливочно-грибной соус, дополнит идеальный ужин цветная капуста, а романтическую атмосферу создадут свечи и бокал белого вина.
Как приготовить фрикадельки с грибами в сливочном соусе
Ингредиенты на 2 порции:
- свиной фарш — 150 г;
- говяжий фарш — 150 г;
- яйца куриные — 1 шт.;
- лук репчатый — 1 шт.;
- молоко — 100 мл;
- панировочные сухари — 70 г;
- мука пшеничная — 3 ст. л.;
- шампиньоны — 250 г;
- бульон овощной — 150 мл;
- сливки 15% — 200 мл;
- чеснок, зубчики — 2 шт.;
- базилик сушеный, соль, черный перец — по вкусу.
Способ приготовления:
- Духовку разогрейте до 180 градусов.
- Лук и чеснок очистите от шелухи и измельчите. В большую миску добавьте фарш, небольшую измельченную луковицу, чеснок, панировочные сухари, яйцо и молоко. Посолите и поперчите, тщательно перемешайте. Оставьте на 10 минут.
- Сформируйте из фарша шарики — фрикадельки диаметром не более 3 см, немного придавите их, чтобы придать более плоскую форму.
- Противень застелите пергаментной бумагой или фольгой и выложите на него фрикадельки. Запекайте около 20 минут.
- Для соуса почистите шампиньоны, нарежьте пластинами примерно 1,5 см. На сковороде разогрейте сливочное масло, добавьте вторую небольшую луковицу и обжарьте в течение 5-7 минут. Добавьте муку, перемешайте. Постепенно добавьте бульон и сливки. Посолите и поперчите, готовьте 3 минуты на небольшом огне.
- Достаньте фрикадельки из духовки и переложите в сковороду с грибами. Посыпьте базиликом и тушите на небольшом огне в течение 10 минут.
Подавайте блюдо в горячем виде. К ароматным фрикаделькам отлично подойдет хлеб в рукаве.