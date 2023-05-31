Кулинарный джек-пот на ужин: потрясающий рецепт фрикаделек с грибами в сливочном соусе

Накормить всю семью — дело простое

Дуэт грибов и сливок — настоящий джекпот в кулинарном мире. Это беспроигрышное сочетание выгодно подчеркнет вкус любого блюда.

А сочные фрикадельки с грибами в сливочном соусе по рецепту Shuba — это вообще кулинарный джек-пот. Нежности и шарма им придаст сливочно-грибной соус, дополнит идеальный ужин цветная капуста, а романтическую атмосферу создадут свечи и бокал белого вина.

Как приготовить фрикадельки с грибами в сливочном соусе

Ингредиенты на 2 порции:

свиной фарш — 150 г;

говяжий фарш — 150 г;

яйца куриные — 1 шт.;

лук репчатый — 1 шт.;

молоко — 100 мл;

панировочные сухари — 70 г;

мука пшеничная — 3 ст. л.;

шампиньоны — 250 г;

бульон овощной — 150 мл;

сливки 15% — 200 мл;

чеснок, зубчики — 2 шт.;

базилик сушеный, соль, черный перец — по вкусу.

Способ приготовления:

Духовку разогрейте до 180 градусов. Лук и чеснок очистите от шелухи и измельчите. В большую миску добавьте фарш, небольшую измельченную луковицу, чеснок, панировочные сухари, яйцо и молоко. Посолите и поперчите, тщательно перемешайте. Оставьте на 10 минут. Сформируйте из фарша шарики — фрикадельки диаметром не более 3 см, немного придавите их, чтобы придать более плоскую форму. Противень застелите пергаментной бумагой или фольгой и выложите на него фрикадельки. Запекайте около 20 минут. Для соуса почистите шампиньоны, нарежьте пластинами примерно 1,5 см. На сковороде разогрейте сливочное масло, добавьте вторую небольшую луковицу и обжарьте в течение 5-7 минут. Добавьте муку, перемешайте. Постепенно добавьте бульон и сливки. Посолите и поперчите, готовьте 3 минуты на небольшом огне. Достаньте фрикадельки из духовки и переложите в сковороду с грибами. Посыпьте базиликом и тушите на небольшом огне в течение 10 минут.

Подавайте блюдо в горячем виде. К ароматным фрикаделькам отлично подойдет хлеб в рукаве.