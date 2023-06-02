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Семья не отстанет, пока опять не приготовите: творожную запеканку по этому рецепту будете готовить ежедневно

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Творожная запеканка - отличный вариант для вкусного завтрака
Творожная запеканка - отличный вариант для вкусного завтрака. Фото prostoway

Добавьте сметану или ягодный джем — и блюдо будет еще вкусней

Невозможно представить человека, который может отказаться от кусочка творожной запеканки. Это вкусное блюдо, которое просто тает во рту, его ешь, как легкое облако. К тому же это полезный и аппетитный завтрак и хороший перекус, который можно взять с собой в дорогу или на работу.

Сырная запеканка по рецепту Рrostoway также будет хорошо вас выручать, когда не хочется готовить что-то вечером. Если вы добавите к блюду сметану, ягодный джем или варенье и будет идеальный ужин. Поэтому берем необходимые продукты и идем готовить.

Как приготовить творожную запеканку

Ингредиенты:

  • домашний сыр – 300 г;
  • яйцо – 1 шт.;
  • сахар – 3 ст.л.;
  • манная крупа – 3 ст.л.;
  • сметана – 3 ст.л.

Способ приготовления:

  1. Сыр разомните вилкой, а для более рыхлой консистенции его перетереть через сито.
  2. Вбейте в сыр яйцо и всыпьте сахар. Тщательно перемешайте.
  3. Добавьте в массу манную крупу и сметану. Перемешайте, оставьте настояться на 10-15 минут.
  4. Творожную массу переложите в форму для запекания и запекайте в духовке при температуре 160 градусов 40-50 минут.

Дайте остыть в духовке примерно 10 минут. Подавайте с любимым и вкусным чаем.

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#Рецепт #Творожная запеканка #Готовим дома