Семья не отстанет, пока опять не приготовите: творожную запеканку по этому рецепту будете готовить ежедневно
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Добавьте сметану или ягодный джем — и блюдо будет еще вкусней
Невозможно представить человека, который может отказаться от кусочка творожной запеканки. Это вкусное блюдо, которое просто тает во рту, его ешь, как легкое облако. К тому же это полезный и аппетитный завтрак и хороший перекус, который можно взять с собой в дорогу или на работу.
Сырная запеканка по рецепту Рrostoway также будет хорошо вас выручать, когда не хочется готовить что-то вечером. Если вы добавите к блюду сметану, ягодный джем или варенье и будет идеальный ужин. Поэтому берем необходимые продукты и идем готовить.
Как приготовить творожную запеканку
Ингредиенты:
- домашний сыр – 300 г;
- яйцо – 1 шт.;
- сахар – 3 ст.л.;
- манная крупа – 3 ст.л.;
- сметана – 3 ст.л.
Способ приготовления:
- Сыр разомните вилкой, а для более рыхлой консистенции его перетереть через сито.
- Вбейте в сыр яйцо и всыпьте сахар. Тщательно перемешайте.
- Добавьте в массу манную крупу и сметану. Перемешайте, оставьте настояться на 10-15 минут.
- Творожную массу переложите в форму для запекания и запекайте в духовке при температуре 160 градусов 40-50 минут.
Дайте остыть в духовке примерно 10 минут. Подавайте с любимым и вкусным чаем.