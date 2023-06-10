Такого вы еще не пробовали: нежное и ароматное варенье из мяты за 30 минут

Это варенье будет возвращать вас в лето с каждой ложкой

Интересные и необычные рецепты варенья – отличный способ сохранить на зиму летние впечатления. Если вы уже пробовали варенье из клубники и розы, обратите внимание на этот рецепт мятного варенья.

На приготовление уходит всего 30 минут и еще 6 часов на настаивание. Рецептом поделились на портале "Женские прихоти".

Ингредиенты:

400 г листьев мяты

1 кг сахара

1 ч. ложка лимонной кислоты

1 стакан воды

Способ приготовления:

Мяту вымываем тщательно в холодной воде. Чистые листики откидываем на дуршлаг, аккуратно промокаем полотенцем. Высыпаем часть в кастрюлю, чередуя с сахаром. Должна пойти половина рецептурной нормы сахара. Сверху поливаем лимонной кислотой, размешанной столовой ложкой воды. Встряхиваем все, накрываем крышкой и оставляем при комнатной температуре на 6 часов. Когда это время истечет, из оставшегося сахара и одного стакана воды варим сироп. В процессе снимаем пену. Мяту, пустившую сок, заливаем сиропом. Ставим мяту на огонь. На маленьком огне кипятим 5 минут. Горячим разливаем варенье в стерильные банки и закатываем.

Такое варенье легко сохраняется до зимы. Оно сладкое, чуть кисловатое, имеет насыщенный аромат и вкус мяты. Также мы рассказывали, как готовить нежнейшее клубничное желе.