Такого вы еще не пробовали: нежное и ароматное варенье из мяты за 30 минут
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Это варенье будет возвращать вас в лето с каждой ложкой
Интересные и необычные рецепты варенья – отличный способ сохранить на зиму летние впечатления. Если вы уже пробовали варенье из клубники и розы, обратите внимание на этот рецепт мятного варенья.
На приготовление уходит всего 30 минут и еще 6 часов на настаивание. Рецептом поделились на портале "Женские прихоти".
Ингредиенты:
- 400 г листьев мяты
- 1 кг сахара
- 1 ч. ложка лимонной кислоты
- 1 стакан воды
Способ приготовления:
- Мяту вымываем тщательно в холодной воде. Чистые листики откидываем на дуршлаг, аккуратно промокаем полотенцем.
- Высыпаем часть в кастрюлю, чередуя с сахаром. Должна пойти половина рецептурной нормы сахара.
- Сверху поливаем лимонной кислотой, размешанной столовой ложкой воды. Встряхиваем все, накрываем крышкой и оставляем при комнатной температуре на 6 часов.
- Когда это время истечет, из оставшегося сахара и одного стакана воды варим сироп. В процессе снимаем пену. Мяту, пустившую сок, заливаем сиропом.
- Ставим мяту на огонь. На маленьком огне кипятим 5 минут. Горячим разливаем варенье в стерильные банки и закатываем.
Такое варенье легко сохраняется до зимы. Оно сладкое, чуть кисловатое, имеет насыщенный аромат и вкус мяты. Также мы рассказывали, как готовить нежнейшее клубничное желе.