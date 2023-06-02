Роскошь в каждой ложке: невероятное розово-клубничное варенье

Этот деликатес можно приготовить своими руками

Лето – сезон заготовок. Мы рассказывали, как приготовить королевское варенье из клубники. Теперь делимся рецептом невероятного джема из розовых лепестков и ягод.

Каждый кулинар, варящий розовое варенье, имеет свой уникальный рецепт. Этот опубликовали на портале "Зеленая усадьба". Здесь розу нужно смешать с клубникой. Пропорцию выбирать по своему вкусу, но стоит учесть, что ягода имеет более яркие характеристики, поэтому, если взять ее больше, чем лепестков, она может заглушить вкус и аромат розы.

Ингредиенты:

Клубника — 1 кг

Лепестки роз — 1 кг

Сахар — 1,5 кг

Лимонная кислота или лимонный сок

Способ приготовления:

Клубнику смешиваем с одним килограммом сахара. Воду не добавляем – достаточно клубничного сока. Ставим ягоды с сахаром на 6-8 часов в холодильник. Лепестки роз тщательно моем и просушиваем. Протираем их с 0,5 килограмма сахара. Ставим клубнику с сахаром вариться на средний огонь. Когда закипит – выключаем и ждем, пока остынет. Ставим клубнику вариться снова. Когда закипит, добавляем протертые с сахаром лепестки роз и одну чайную ложку лимонной кислоты. Варим несколько минут.

Это варенье получается невероятно вкусным и ароматным. Настоящий изысканный деликатес, который можно приготовить своими силами на собственной кухне. Также мы рассказывали, как готовить клубничное мороженое.