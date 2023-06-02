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Роскошь в каждой ложке: невероятное розово-клубничное варенье

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Автор
Аромат просто невероятный
Аромат просто невероятный. Фото food.obozrevatel.com

Этот деликатес можно приготовить своими руками

Лето – сезон заготовок. Мы рассказывали, как приготовить королевское варенье из клубники. Теперь делимся рецептом невероятного джема из розовых лепестков и ягод.

Каждый кулинар, варящий розовое варенье, имеет свой уникальный рецепт. Этот опубликовали на портале "Зеленая усадьба". Здесь розу нужно смешать с клубникой. Пропорцию выбирать по своему вкусу, но стоит учесть, что ягода имеет более яркие характеристики, поэтому, если взять ее больше, чем лепестков, она может заглушить вкус и аромат розы.

Ингредиенты:

  • Клубника — 1 кг
  • Лепестки роз — 1 кг
  • Сахар — 1,5 кг
  • Лимонная кислота или лимонный сок

Способ приготовления:

  1. Клубнику смешиваем с одним килограммом сахара. Воду не добавляем – достаточно клубничного сока. Ставим ягоды с сахаром на 6-8 часов в холодильник.
  2. Лепестки роз тщательно моем и просушиваем. Протираем их с 0,5 килограмма сахара.
  3. Ставим клубнику с сахаром вариться на средний огонь. Когда закипит – выключаем и ждем, пока остынет.
  4. Ставим клубнику вариться снова. Когда закипит, добавляем протертые с сахаром лепестки роз и одну чайную ложку лимонной кислоты. Варим несколько минут.

Это варенье получается невероятно вкусным и ароматным. Настоящий изысканный деликатес, который можно приготовить своими силами на собственной кухне. Также мы рассказывали, как готовить клубничное мороженое.

Теги:
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