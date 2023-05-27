Королевское варенье: рецепт заготовки с целыми ягодами (видео)

Варенье будет густым и невероятным

Совсем скоро прилавки и рынки будут изобиловать свежими ягодами. Как только наедитесь клубники и испечете несколько вкусных пирогов, руки дойдут и до клубничного варенья.

Сладкое, вкусное, с густым сиропом и целыми ягодками – такое варенье может радовать вкусом всю зиму. Как его приготовить, рассказал кулинар Виталий Барилко на своем ютуб-канале. Рецепт варенья из клубники на зиму хотя и требует некоторого терпения, но он очень прост и надежен.

Ингредиенты:

небольшая плотная клубника — 1 кг

сахарный песок — 1 кг

Способ приготовления:

Собранные ягоды заливаем холодной водой, промываем. Затем удаляем листики, подставляя каждую клубничку под слабую струю воды. Оставляем их в дуршлаге минут на десять – чтобы стекала вода. Затем перекладываем их в просторную миску. Добавляем сахар. Если варите большую порцию, чередуйте слои клубники и сахара. Накрываем крышкой и оставляем на 8-10 часов. За это время два-три раза аккуратно перемешиваем. Переливаем ягоды и сироп в широкую с толстым дном кастрюлю. На минимальном огне доводим до кипения. При закипании варенье начинает выделять розовую пенку. Собираем ее ложкой, слегка вдавливая ягоды в сироп. Кипятим пять минут на слабом огне. Затем накрываем крышкой. Когда варенье остынет, повторяем, но кипеть варенье должно меньше – две-три минуты. Прикрываем неплотно крышкой и оставляем на ночь в холодильнике. Варенье за это время хорошо загустеет. При заключительной третьем варке после закипания его нужно сразу разливать по банкам. Поэтому, прежде чем ставить варенье на плиту, стерилизуем банки. На слабом огне даем варенью закипеть. Сразу разливаем по горячим банкам. Закручиваем крышками, переворачиваем. В таком положении оставляем на пол часа – для проверки герметичности.

Условия хранения варенья такие же, как и для других заготовок. Мы напоминали, как правильно стерилизовать банки.