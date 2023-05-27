Королевское варенье: рецепт заготовки с целыми ягодами (видео)
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Варенье будет густым и невероятным
Совсем скоро прилавки и рынки будут изобиловать свежими ягодами. Как только наедитесь клубники и испечете несколько вкусных пирогов, руки дойдут и до клубничного варенья.
Сладкое, вкусное, с густым сиропом и целыми ягодками – такое варенье может радовать вкусом всю зиму. Как его приготовить, рассказал кулинар Виталий Барилко на своем ютуб-канале. Рецепт варенья из клубники на зиму хотя и требует некоторого терпения, но он очень прост и надежен.
Ингредиенты:
- небольшая плотная клубника — 1 кг
- сахарный песок — 1 кг
Способ приготовления:
- Собранные ягоды заливаем холодной водой, промываем. Затем удаляем листики, подставляя каждую клубничку под слабую струю воды.
- Оставляем их в дуршлаге минут на десять – чтобы стекала вода. Затем перекладываем их в просторную миску. Добавляем сахар.
- Если варите большую порцию, чередуйте слои клубники и сахара. Накрываем крышкой и оставляем на 8-10 часов. За это время два-три раза аккуратно перемешиваем.
- Переливаем ягоды и сироп в широкую с толстым дном кастрюлю.
- На минимальном огне доводим до кипения. При закипании варенье начинает выделять розовую пенку. Собираем ее ложкой, слегка вдавливая ягоды в сироп. Кипятим пять минут на слабом огне. Затем накрываем крышкой.
- Когда варенье остынет, повторяем, но кипеть варенье должно меньше – две-три минуты. Прикрываем неплотно крышкой и оставляем на ночь в холодильнике. Варенье за это время хорошо загустеет.
- При заключительной третьем варке после закипания его нужно сразу разливать по банкам. Поэтому, прежде чем ставить варенье на плиту, стерилизуем банки.
- На слабом огне даем варенью закипеть. Сразу разливаем по горячим банкам. Закручиваем крышками, переворачиваем. В таком положении оставляем на пол часа – для проверки герметичности.
Условия хранения варенья такие же, как и для других заготовок. Мы напоминали, как правильно стерилизовать банки.