Простой трюк поможет сварить идеальное густое варенье

Ошибки, из-за которых варенье редкое

Лето – сезон консервации и заготовок. Мы напоминали, как правильно стерилизовать банки. Совсем скоро ягоды на прилавках будут продаваться массово. Следует подготовиться и учесть ошибки, из-за которых в прошлые годы варенье могло не удаваться.

Джеммы и варенье в процессе приготовления не всегда приобретают нужную густую консистенцию. FoodOboz рассказывает о нескольких моментах, на которые следует обратить внимание, чтобы правильно сварить густое варенье.

Правильный выбор посуды

Лучше всего подходит широкая кастрюля с объемом не менее 5 литров, или таз такой же емкости. Важно, чтобы сосуд был изготовлен из латуни или меди – такие материалы обладают высокой теплопроводностью и варенье не будет пригорать. Подойдет и обычная кастрюля из нержавеющей стали, если у нее толстые стенки.

Фрукты и ягоды

Чтобы варенье было насыщенным и густым, для приготовления следует брать целые свежие ягоды – заготовка будет иметь прозрачный тягучий сироп, а кусочки ягод или фруктов будут плавать в нем и сохранят свою форму. Что касается мягких и слегка поврежденных плодов, то они подойдут для повидла и жидкого варенья.

Правильная пропорция ягод и сахара

Идеальное соотношение есть, и оно не менялось годами. Для густого варенья это одна порция плодов на одну порцию сахара.

Технология приготовления варенья

Перебранные ягоды следует равномерно засыпать сахаром и оставить на время. Лишь когда они пустят сок, можно переходить к варке. Перемешиваем ягоды так, чтобы не раздавить их, и ставим посуду на слабый огонь.

Появляющуюся пену нужно обязательно снимать. Следите, чтобы сахар полностью растворился. Как только варенье закипит, его нужно варить 5 минут, а затем убрать из огня и охладить до комнатной температуры.

Эти процессы следует повторить несколько раз, пока варенье не будет готово. Также мы рассказывали о рецепте вкусного пирога из замороженных ягод.