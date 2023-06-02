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Такой каши вы еще не пробовали: как готовить жареную манку

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Теперь будете жарить постоянно
Теперь будете жарить постоянно. Фото 1000.menu

Крупа приобретает благородный ореховый привкус

Если ваши воспоминания о манке, как и у многих людей, связаны с невкусной кашей с комочками, которую готовили в детском саду – то вы просто не пробовали жареную манку. А еще эта крупа не только полезна, но и универсальна – ею часто заменяют муку, например, в аппетитных оладьях.

Жареная манка – это интересный способ приготовления, с которым каша не будет невкусной. Люди, попытавшиеся готовить крупу так, к классическому рецепту редко возвращаются. Вкуса детского сада вроде бы и не было! После обжарки у манки появляется нежный ореховый привкус. Рецептом поделились на smachnoho.com.ua.

Ингредиенты:

  • Манная крупа – 2 ст. л.
  • Соль — 1 щепотка
  • Масло сливочное — 30 г
  • Молоко коровье — 1 стакан
  • Сахар-песок – 1 ч. л.

Способ приготовления:

  1. Обжариваем крупу на сухой сковороде в течение нескольких минут. Сразу же заливаем треть холодного молока.
  2. Оставшееся молоко доводим до кипения. Вливаем в него манно-молочную смесь. Варим еще 5 минут.
  3. Добавляем соль, сахар, сливочное масло и перемешиваем. Снимаем с огня.

Сначала может показаться, что жареная манка – плохая идея. Но это изменится, стоит только его попробовать. Также мы рассказывали, как готовить котлеты по хитрому турецкому рецепту.

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#Рецепт #Манка #Манна каша