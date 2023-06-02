Рус

Такої каші ви ще не куштували: як готувати смажену манку

Автор
Марія Дума Марія Дума
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Тепер будете смажити постійно
Тепер будете смажити постійно. Фото 1000.menu

Крупа набуває благородного горіхового присмаку

Якщо ваші спогади про манку, як і в багатьох людей, пов’язані з несмачною кашею з грудочками, яку готували в дитячому садку — то ви просто не пробували смаженої манки. А ще ця крупа не лише корисна, а й універсальна — нею часто заміняють борошно, наприклад, в апетитних оладках.

Смажена манка — це цікавий спосіб приготування, з яким каша не буде несмачною. Люди, що спробували готувати крупу так, до класичного рецепта рідко повертаються. Смаку дитячого садка наче й не було! Після обсмаження у манки з’являється ніжний горіховий присмак. Рецептом поділились на smachnoho.com.ua.

Інгредієнти:

  • Манна крупа — 2 ст. л.
  • Сіль — 1 дрібка
  • Масло вершкове — 30 г
  • Молоко коров’яче — 1 стакан
  • Цукор-пісок — 1 ч. л.

Спосіб приготування:

  1. Обсмажуємо крупу на сухій сковороді протягом пари хвилин. Одразу ж заливаємо третину холодного молока.
  2. Молоко, що залишилося доводимо до кипіння. Вливаємо в нього манно-молочну суміш. Варимо ще 5 хвилин.
  3. Додаємо сіль, цукор, вершкове масло і перемішуємо. Знімаємо з вогню.

Спершу може здатися, що смажена манка – погана ідея. Але це зміниться, варто лише її спробувати. Також ми розповідали, як готувати котлети за хитрим турецьким рецептом.

Теги:
#Рецепт #Манка #Манна каша