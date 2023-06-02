Такої каші ви ще не куштували: як готувати смажену манку

Крупа набуває благородного горіхового присмаку

Якщо ваші спогади про манку, як і в багатьох людей, пов’язані з несмачною кашею з грудочками, яку готували в дитячому садку — то ви просто не пробували смаженої манки. А ще ця крупа не лише корисна, а й універсальна — нею часто заміняють борошно, наприклад, в апетитних оладках.

Смажена манка — це цікавий спосіб приготування, з яким каша не буде несмачною. Люди, що спробували готувати крупу так, до класичного рецепта рідко повертаються. Смаку дитячого садка наче й не було! Після обсмаження у манки з’являється ніжний горіховий присмак. Рецептом поділились на smachnoho.com.ua.

Інгредієнти:

Манна крупа — 2 ст. л.

Сіль — 1 дрібка

Масло вершкове — 30 г

Молоко коров’яче — 1 стакан

Цукор-пісок — 1 ч. л.

Спосіб приготування:

Обсмажуємо крупу на сухій сковороді протягом пари хвилин. Одразу ж заливаємо третину холодного молока. Молоко, що залишилося доводимо до кипіння. Вливаємо в нього манно-молочну суміш. Варимо ще 5 хвилин. Додаємо сіль, цукор, вершкове масло і перемішуємо. Знімаємо з вогню.

Спершу може здатися, що смажена манка – погана ідея. Але це зміниться, варто лише її спробувати. Також ми розповідали, як готувати котлети за хитрим турецьким рецептом.