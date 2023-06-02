На десерт діти злетяться як мухи: домашнє морозиво за цим рецептом ви не встигатимете готувати

Півгодини — і десерт готовий

Який найкращий літній десерт ? Безперечно, морозиво. А якщо приготувати його самостійно вдома – це буде набагато смачніше та корисніше.

Морозиво з яблуками та корицею за рецептом Shuba підкорить ваше серце відразу. Його можна приготувати вдома самостійно із кількох натуральних інгредієнтів, без цукру. Ви будете точно впевнені не лише у його смаку, а й у корисних властивостях.

Як приготувати морозиво з яблуками та корицею

Інгредієнти:

яблука — 500 г;

кориця мелена — 2 ч. л.;

мед — 50 г;

йогурт — 200 г;

сир маскарпоне — 300 г.

Спосіб приготування:

Помийте та очистіть яблука. Наріжте їх шматочками і проваріть на повільному вогні близько 15 хвилин|мінути| до повної м’якості. Після цього дайте їм охолонути. Змішайте у великій мисці йогурт і маскарпоне, додайте решту інгредієнтів, крім яблук, і перемішайте. Яблука подрібніть міксером у густу суміш, додайте її до інших інгредієнтів, а потім ще раз добре перемішайте. Якщо ви хочете, щоб морозиво містило шматочки фруктів, залиште кілька шматочків яблук і змішайте їх із сумішшю. Сумішшю, що вийшла, заповніть форми для морозива і поставте в морозилку на кілька годин, а краще на ніч.

Коли морозиво буде готовим, ви можете з’їсти його окремо або подавати з десертами. Відмінно таке морозиво поєднуватиметься з фруктами в літньому крем-супі.