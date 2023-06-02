На десерт діти злетяться як мухи: домашнє морозиво за цим рецептом ви не встигатимете готувати
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Півгодини — і десерт готовий
Який найкращий літній десерт ? Безперечно, морозиво. А якщо приготувати його самостійно вдома – це буде набагато смачніше та корисніше.
Морозиво з яблуками та корицею за рецептом Shuba підкорить ваше серце відразу. Його можна приготувати вдома самостійно із кількох натуральних інгредієнтів, без цукру. Ви будете точно впевнені не лише у його смаку, а й у корисних властивостях.
Як приготувати морозиво з яблуками та корицею
Інгредієнти:
- яблука — 500 г;
- кориця мелена — 2 ч. л.;
- мед — 50 г;
- йогурт — 200 г;
- сир маскарпоне — 300 г.
Спосіб приготування:
- Помийте та очистіть яблука. Наріжте їх шматочками і проваріть на повільному вогні близько 15 хвилин|мінути| до повної м’якості. Після цього дайте їм охолонути.
- Змішайте у великій мисці йогурт і маскарпоне, додайте решту інгредієнтів, крім яблук, і перемішайте.
- Яблука подрібніть міксером у густу суміш, додайте її до інших інгредієнтів, а потім ще раз добре перемішайте. Якщо ви хочете, щоб морозиво містило шматочки фруктів, залиште кілька шматочків яблук і змішайте їх із сумішшю.
- Сумішшю, що вийшла, заповніть форми для морозива і поставте в морозилку на кілька годин, а краще на ніч.
Коли морозиво буде готовим, ви можете з’їсти його окремо або подавати з десертами. Відмінно таке морозиво поєднуватиметься з фруктами в літньому крем-супі.