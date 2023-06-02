На десерт дети слетятся как мухи: домашнее мороженое по этому рецепту вы не будете успевать готовить

Полчаса — и десерт готов

Какой лучший летний десерт? Безусловно, мороженое. А если приготовить его самостоятельно дома – это будет гораздо вкуснее и полезнее.

Мороженое с яблоками и корицей по рецепту Shuba покорит ваше сердце сразу же. Его можно приготовить дома самостоятельно из нескольких натуральных ингредиентов, без сахара. Вы будете точно уверены не только в его вкусе, но и в полезных свойствах.

Как приготовить мороженое с яблоками и корицей

Ингредиенты:

яблоки — 500 г;

корица молотая — 2 ч. л.;

мед — 50 г;

йогурт — 200 г;

сыр маскарпоне — 300 г.

Способ приготовления:

Помойте и очистите яблоки. Нарежьте их кусочками и проварите на медленном огне около 15 минут до полной мягкости. После этого дайте им остыть. Смешайте в большой миске йогурт и маскарпоне, добавьте все остальные ингредиенты, кроме яблок, и перемешайте. Яблоки измельчите миксером в густую смесь, добавьте ее к другим ингредиентам, а затем еще раз хорошо все перемешайте. Если вы хотите, чтобы мороженое содержало кусочки фруктов, оставьте несколько кусочков яблок и смешайте их со смесью. Получившейся смесью заполните формы для мороженого и поставьте в морозилку на несколько часов, а лучше на ночь.

Когда мороженое будет готово, вы можете съесть его отдельно или подавать с десертами. Отлично такое мороженое будет сочетаться с фруктами в летнем крем-супе.