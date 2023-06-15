Вкуснее, чем просто положить шпроты на хлеб: закуска по этому рецепту всегда будет в вашем холодильнике

Вкуснятина из недорогих продуктов

Бутерброды – легкая закуска, не всегда полезная, но всегда очень вкусная! Разновидностей их очень много, но если дома есть шпроты, их обычно едят с черным хлебом. Если вы любите такой перекус, вам точно понравится и намазка из этой рыбы.

Такая закуска из шпрота по рецепту Рixelinform готовится элементарно и особенно вкусно сочетается с яйцами, луком, укропом, перцем и сметаной. Для приготовления такой вкусности вам не придется много бегать по кухне – достаточно совершить лишь три действия. Попробуйте приготовить бутерброды с такой намазкой – вкус от этого ничуть не проигрывает, а вы получите новое оригинальное блюдо.

Как приготовить намазку из шпрот

Ингредиенты:

шпроты – 1 банка;

сметана (жирность 10-15%) – 1 ст. л.;

яйца отварные – 6 шт.;

лук красный – 1 шт.;

укроп – 10 г;

перец сладкий – 1 шт.;

специи по вкусу.

Способ приготовления:

Желтки смешать со сметаной и укропом. Получившуюся массу взбить в блендере. Белок, консервы, лук и перец мелко порезать. В массу со шпротами добавить соус из желтков, перемешать и намазать на хлеб.

А если смешать шпроты со свеклой — получится великолепный салат. Попробуйте — и вы удивитесь.