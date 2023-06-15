Вкуснее, чем просто положить шпроты на хлеб: закуска по этому рецепту всегда будет в вашем холодильнике
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Вкуснятина из недорогих продуктов
Бутерброды – легкая закуска, не всегда полезная, но всегда очень вкусная! Разновидностей их очень много, но если дома есть шпроты, их обычно едят с черным хлебом. Если вы любите такой перекус, вам точно понравится и намазка из этой рыбы.
Такая закуска из шпрота по рецепту Рixelinform готовится элементарно и особенно вкусно сочетается с яйцами, луком, укропом, перцем и сметаной. Для приготовления такой вкусности вам не придется много бегать по кухне – достаточно совершить лишь три действия. Попробуйте приготовить бутерброды с такой намазкой – вкус от этого ничуть не проигрывает, а вы получите новое оригинальное блюдо.
Как приготовить намазку из шпрот
Ингредиенты:
- шпроты – 1 банка;
- сметана (жирность 10-15%) – 1 ст. л.;
- яйца отварные – 6 шт.;
- лук красный – 1 шт.;
- укроп – 10 г;
- перец сладкий – 1 шт.;
- специи по вкусу.
Способ приготовления:
- Желтки смешать со сметаной и укропом. Получившуюся массу взбить в блендере.
- Белок, консервы, лук и перец мелко порезать.
- В массу со шпротами добавить соус из желтков, перемешать и намазать на хлеб.
А если смешать шпроты со свеклой — получится великолепный салат. Попробуйте — и вы удивитесь.