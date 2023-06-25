Просто смешайте помидоры, сыр и сухарики: салат по этому рецепту вы приготовите за пару минут
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Блюдо выручит вас в случае невероятного голода и будет уместен, когда гости на пороге
Салат из сухариков и свежей капусты делается очень просто и не требует особого труда. Это легкое, вкусное и летнее блюдо подойдет к любому застолью. Секрет чрезвычайного вкуса салата заключается в сочетании тертого плавленого сыра, майонеза и белокочанной капусты.
Из простых компонентов по рецепту "Бабусиних рецептів" выходит вкусный быстрый салат. Без особой суеты у вас получится вкусный аперитив к основному блюду или закуска к обеду.
Как приготовить салат из помидоров, сыра и сухариков
Ингредиенты:
- помидоры – 3 штуки;
- сырок плавленый – 1 штука;
- чеснок – 1 зубчик;
- сухарики – 50 г;
- майонез – 1,5 ст. л.;
- соль, перец черный молотый – по вкусу.
Способ приготовления:
- Плавленый сыр отправляем в морозилку, чтобы он затвердел. Помидоры нарезаем небольшими дольками.
- К помидорам в миску натираем затвердевший сыр через мелкую терку. В смесь творога и помидор добавляем чеснок, пропущенный через пресс.
- В основную массу выкладываем майонез, соль и черный молотый перец. Салат аккуратно перемешиваем, чтобы ингредиенты соединились.
- Сухарики следует выкладывать сверху и только перед подачей, чтобы они не размокли.
- По желанию салат дополнительно украшаем зеленью – кинзой, укропом или салатными листьями.
Гренки для салата легко можно приготовить дома. У вас получится не только вкусное, но и витаминное блюдо.