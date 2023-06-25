Просто смешайте помидоры, сыр и сухарики: салат по этому рецепту вы приготовите за пару минут

Блюдо выручит вас в случае невероятного голода и будет уместен, когда гости на пороге

Салат из сухариков и свежей капусты делается очень просто и не требует особого труда. Это легкое, вкусное и летнее блюдо подойдет к любому застолью. Секрет чрезвычайного вкуса салата заключается в сочетании тертого плавленого сыра, майонеза и белокочанной капусты.

Из простых компонентов по рецепту "Бабусиних рецептів" выходит вкусный быстрый салат. Без особой суеты у вас получится вкусный аперитив к основному блюду или закуска к обеду.

Как приготовить салат из помидоров, сыра и сухариков

Ингредиенты:

помидоры – 3 штуки;

сырок плавленый – 1 штука;

чеснок – 1 зубчик;

сухарики – 50 г;

майонез – 1,5 ст. л.;

соль, перец черный молотый – по вкусу.

Способ приготовления:

Плавленый сыр отправляем в морозилку, чтобы он затвердел. Помидоры нарезаем небольшими дольками. К помидорам в миску натираем затвердевший сыр через мелкую терку. В смесь творога и помидор добавляем чеснок, пропущенный через пресс. В основную массу выкладываем майонез, соль и черный молотый перец. Салат аккуратно перемешиваем, чтобы ингредиенты соединились. Сухарики следует выкладывать сверху и только перед подачей, чтобы они не размокли. По желанию салат дополнительно украшаем зеленью – кинзой, укропом или салатными листьями.

Гренки для салата легко можно приготовить дома. У вас получится не только вкусное, но и витаминное блюдо.